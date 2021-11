Hallitus on asettanut reunaehtoja maakuntaverolle, korostaa pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin.

Hän mainitsi reunaehdot useaan otteeseen, kun maakuntavero nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla.

Vero liittyy sote-uudistukseen, jonka takia Suomessa järjestetään aluevaalit tammikuussa. Vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden rahoitus tulee suoraan valtiolta – ainakin aluksi. Myöhemmässä vaiheessa niille saatettaisiin antaa myös verotusoikeus.

Oppositiosta ihmeteltiin erityisesti sdp:n kantoja asiassa, sillä sdp on aiemmin ollut maakuntaveron kannalla, mutta viime aikoina ääni kellossa on muuttunut. Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen sanoi Suomen Yrittäjien aluevaalitentissä, ettei usko maakuntaveron tulevan käyttöön tällä tai ehkä seuraavallakaan hallituskaudella.

Kyselytunnilla Marin kehui viisaiksi Mäkysen ja myös sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puheenvuoroja maakuntaverosta. Lindtman sanoi Maaseudun Tulevaisuuden aluevaalipaneelissa, että niin kauan kuin toteuttamiskelpoista mallia ei ole, sitä ei voi tukea.

Sitä vastin kesällä pääministeri Marin sanoi, että "tämä vero tulee” ja siitä on yhdessä sovittu kaikkien hallituspuolueiden kanssa.

”Sosialidemokraatit kannattavat maakuntaveroa”, Marin sanoi kesällä.

Kokoomus vaati tietoja äänestäjille

Kokoomuksesta huomautettiin kyselytunnilla, että aluevaaleissa äänestäjillä on oikeus tietää, mitä hallitus aikoo maakuntaveron kanssa tehdä. Matias Marttisen (kok) mukaan sdp:n johto ”näyttää muuttaneen kantansa”. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati hallitukselta yksiselitteistä linjausta siitä, aiotaanko maakuntavero tuoda hyvinvointialueiden rahoituspohjaksi vai ei.

”En usko, että kukaan tosissaan uskoo, että jos tulee kolmas verottava käsi, kokonaisvero ei siitä kasvaisi. Se on aivan selvä, että yksi käsi, joka hamuaa lisää ihmisten kukkarolle, verottaa lisää. Nyt se ongelma on tässä se, että tässäkään asiassa hallituksen linjasta ei ota mitään tolkkua: Te olette tehneet päätöksen, kuten pääministeri on kertonut, että maakuntavero valmistellaan tällä vaalikaudella. Vasemmistoliiton ja vihreiden suunnasta tämä saa voimakasta tukea. Nyt näyttää siltä, että aluevaalien pelossa pääministeripuolue ainakin näyttää kääntäneen takkinsa”, Orpo syytti.

Näin vastaa Sanna Marin

Marin toisteli, että maakuntaveroa selvitetään valtiovarainministeriössä. Pääministerin mukaan siitä päätetään myöhemmin.

”Olemme sopineet siitä, että tätä valmistelutyötä tehdään. Samalla olemme myös sopineet, että mikäli tällainen verotus otettaisiin käyttöön, se ei saa nostaa kokonaisveroastetta, eli tämä on reunaehto sille, että maakuntavero otettaisiin käyttöön”, Marin sanoi kyselytunnilla.

Jos löytyisi reunaehdot täyttävä, toimiva malli, jolla voitaisiin vahvistaa alueellista demokratiaa, hallitus voisi Marinin mukaan tuoda esityksen eduskuntaan, mutta ennen kuin saadaan toteuttamiskelpoinen esitys, veroa ei voida ottaa käyttöön.

"Ennen kuin tällainen esitys on olemassa, emme tietenkään pysty hallituksena arvioimaan sitä, onko se toteuttamiskelpoinen, onko se hyvä ja onko se sellainen, mitä me yhdessä voimme tukea”, Marin sanoi ja muistutti, että aika käy vähiin.

”Olemme sopineet siitä, että tätä verokokonaisuutta valmistellaan, mutta tuollaista esitystä ei vielä ole hallituksen pöydällä. Valtiovarainministeriössä tätä työtä tehdään hallituspuolueiden sopimalla tavalla, mutta on myös tunnustettava se ja tunnistettava se, että hallituskautta on tietyn verran jäljellä ja tämä on vaikea ja iso kokonaisuus, joka pitää myös huolellisesti valmistella.”

17. marraskuuta tehdyssä kyselyssä sdp, kuten myös vihreät ja vasemmistoliitto, oli maakuntaveron kannalla. Sdp:n kannan kertoi poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen.

