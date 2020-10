Utopistinen ja liian kunnianhimoinen. Näin moni Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastannut lukija kuvaa Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoitetta puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Liikenteen päästövähennyksiä pohtineen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän mukaan Suomeen tarvittaisiin 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä ja autokantaa pitäisi uudistaa. Tehokkain päästövähennyskeino työryhmän mukaan olisi hiilen hinnoittelu, eli polttoaineveron nosto tai liikenteen oma päästökauppa.

58 prosenttia Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastanneista on valmiita vähentämään liikkumisensa päästöjä, jos se ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia tai vaivaa. 27 prosenttia ei olisi valmis vähentämään päästöjään, ja 16 prosenttia olisi valmis päästövähennyksiin joka tapauksessa.

Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastasi 5 169 henkilöä 27.–29.10.2020.

Suurin osa vastaajista ajaa bensiini- tai dieselautolla. Hybridiauto on 419 vastaajalla, sähköauto 102:lla, kaasuauto 72:lla ja etanoliauto 68 vastaajalla. Valtaosa ajaa 100–500 kilometriä viikossa. Vain 92 vastaajaa ei autoile lainkaan.

”Keppiä en tottele” – Autoveron poisto kannustaisi vaihtamaan autoa

Mikä saisi suomalaiset vaihtamaan vähäpäästöisempään autoon? Kyselyn vastaajilta eniten kannatusta sai autoveron poisto (2 179 ääntä). Vähäpäästöisempään autoon voisi saada vaihtamaan myös hankintatuki sähkö- tai kaasuautolle (1 548 ääntä), kiinnostavat vähäpäästöiset automallit (1 493 ääntä) tai sähköautojen latausmahdollisuuksien parantaminen (1 245 ääntä).

Yli 1 700 vastaajaa ei olisi valmis vaihtamaan vähäpäästöiseen autoon millään kyselyssä esitetyistä keinoista.

Romutuspalkkio, polttoaineveron korotus tai bensa- ja dieselautojen ajoneuvoveron korotus eivät saisi monia kyselyn vastaajia hankkimaan vähäpäästöisempää autoa.

Tällaisia perusteluita vastaajat kertoivat:

”Olen valmis vähentämään päästöjäni, jos autoilun kokonaiskustannus laskee tai pysyy ennallaan omalla kohdallani. Vaihdosta aiheutunut vaiva ei myöskään saa olla kohtuuton, mutta olen valmis tekemään esim. auton latauksen vaatimat muutokset omakotitaloni osalta.”

”Suomi ei ole mikään Monaco. Ei taloudellisesti eikä pinta-alaltaan. Henkilöautoa tarvitaan ihan oikeasti – myös kaupunkiympäristössä. Ei voi olla niin, että jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tarvitsee käydä parissa-kolmessa paikassa asioimassa, joutuu julkista liikennettä käyttämään vaikkapa kuusi eri kertaa. Kuka sellaista haluaa, ja aikaakin kuluu, eikä tavaroita voi kuljettaa metrossa. Nykyinen ideologinen autojen vastustaminen on pähkähullua!! Eri liikkumismuotoja tulee kehittää järkevyys- ja kokonaisuuspohjalta tosiasiat tunnustaen.”

”Töihin on pakko mennä autolla huonojen julkisten liikenneyhteyksien vuoksi. Mikäli sähköautojen matka yhdellä latauksella pitenisi, voisin harkita sähköautoa. Tällä hetkellä ei realistinen vaihtoehto.”

”Pakko niitä päästöjä on vähentää kautta linjan. Polttoainevero ylös.”

”Raha ratkaisee, heti kun sähköautojen hinnat ovat samalla tasolla polttomoottorin kanssa vaihdan sähköön. Eli noin 2 v päästä.”

”Keppiä en tottele. Se saa kuluttamaan vain enemmän. Hankintatuet ovat vain harvoille, koska rahaa ei riitä kaikille. Jos vähäpäästöisemmän auton hankinta olisi taloudellisesti järkevää voisin harkita sellaisen hankintaa.”

”Autoteollisuus huolehtii vähäpäästöisistä autoista. Ihmisten liikkumisoikeutta ei saa rajoittaa millään poliittisella päätöksellä kuten verotusta nostamalla.”

”Kohtuullinen ajoneuvoveron korotus tai pienehkö polttoaineveron korotus ei ole minulle kynnyskysymys. Paikannuksen ja siihen perustuvan utopistisen verotusautomaatin rakentaminen ei missään tapauksessa käy!”

Mikään ei saisi jättämään autoa talliin – ”Mikä on joukkoliikenne?”

LVM:n työryhmän mukaan henkilöautojen ajokilometrien ei pitäisi kasvaa enää tämän vuoden jälkeen. Mikä saisi suomalaiset vaihtamaan auton joukkoliikenteeseen, pyörään tai kävelyyn? Ei mikään, kertoo yli 3 000 kyselyn vastaajaa.

Jonkin verran kannatusta saavat paremmat joukkoliikenneyhteydet (1 420 ääntä, halvemmat joukkoliikenteen lippujen hinnat (659 ääntä), paremmat kevyen liikenteen väylät ja kulkuyhteydet (417 ääntä) ja sähköpyörän hankinta (336 ääntä). Autoilun verotuksen kiristyminen saisi vain harvan (91 ääntä) pohtimaan muita kulkumuotoja.

524 vastaajaa kertoo jo kulkevansa suurimman osan matkoistaan muuten kuin autolla.

Näin kyselyn vastaajat perustelivat kantaansa:

”Haluan, että voin liikkua vapaasti ilman pakottavia aikatauluja ja odottelua. En luopuisi autosta mistään hinnasta.”

”Tehokkaan työajan voi käyttää muuhunkin kuin odotellessa joukkoliikennevuoroja. Oma kulkeminen on aika/kustannustehokas kulkumuoto.”

”Arki ei toimisi ilman autoa. Lapsen kuljetukset hoitoon ja harrastuksiin sekä itsellä työmatkat tuottaisivat ongelmia eikä tunnit vuorokaudessa riittäisi hoitamaan näitä kaikkia ilman autoa. Täytyy olla hetki aikaa lapsen kanssakin illalla ennen nukkumaan menoa. Kaikille tuo autottomuus ei toimi. Se on hallituksenkin ymmärrettävä ja lopetettava työssä käymisestä rankaiseminen.”

”Mikä on joukkoliikenne? Ei täällä maaseudulla kulje kuin omat henkilöautot. Lisäksi täällä on myös ne pienituloiset. Toki näiden syrjäseutujen asukkaiden asiat ei tuotakaan Harakkaa kiinnosta.”

”Ostin auton tänä vuonna. Viimeksi omistin auton v. 97. Viimeinen niitti oli kun raitiovaunulippu poistettiin Helsingistä. Se oli poliitikkojen ylimielinen teko jolla haluttiin lyödä keskustassa asuvia. Nyt en enää käytä ollenkaan joukkoliikennettä. Pitäkööt tunkkinsa.”

”Käytän autoa niin vähän kuin mahdollista, pikkupaikkakunnalla sijaitsevan työpaikan ja vuorotyön takia julkinen liikenne ei ole mahdollinen työmatkalla.”

”Kun joukkoliikennettä ei esim. kotoa mökille ole, on turha syyllistää autoilijoita. Sinne mennään, maksoi mitä maksoi.”

”Autoilu on jo nyt järjettömän kallis liikkumismuoto Helsingissä, eikä pienet korotukset keskituloisella juuri hetkauta. Joukkoliikenne on jo nyt hyvällä tasolla mutta aina voi parantaa. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen on yksi merkittävä tekijä.”

”Seuraavissa vaaleissa muistetaan” – Tällaisia ajatuksia hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt herättää

Hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä kirvoitti kyselyssä paljon mielipiteitä. Näin Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen lukijat kommentoivat tavoitetta:

”Kaikki melojat eivät ole kanootissa. Miksi hallitus ei näytä esimerkkiä ja hanki virka-autoiksi täyssähköisiä?”

”Seuraavissa vaaleissa muistetaan.”

”Näin täydellistä sekoilua harvoin näkee. Aivan käsittämättömiä avauksia ja fantasiamaailman heittoja. Autokauppa kyllä pysähtyy näillä puheilla ja kansalaisilta motivaatio menee nollaan ja väkipakolla tosiaan syntyy kapina.”

”Aika utopistiselta kuulostaa. Uskoisin että sähkö- ja hybridiautot lisääntyy ilman mitään erityisiä muita toimia kun valmistajat siirtyvät vain niitä tuottamaan. Toki vapaaehtoisella muutoksella 750 000 autoa ei toteudu mutta 250 000 voi olla realistinen.”

”Tavoite pitää olla, mutta sen voisi tehdä realistisesti. Nyt tavoite kuulostaa hienolta, mutta ei siinä ole mitään realismia. Työssäkäyvien ihmisten kuluja ja veroja vaan nostetaan jatkuvasti, mikä rasittaa heidän talouttaan todella paljon.”

”Suomen päästöt ovat minimaaliset verrattuna muihin maihin. Olen nähnyt Bangkokin, Shanghain, Euroopan isojen kaupunkien liikenteen. Viedään mieluummin teknologiaa ja edetään Suomessa maltillisesti aiheuttamatta suurempaa konfliktia. Poliitikot hakevat sulkia hattuihinsa lyhytnäköisesti.”

”Yltiöoptimistinen aikataulu. Lamassa kuluttajilla ei ole varaa investoida uuteen tekniikkaan.”

”Hyvä tavoite, kannatan lämpimästi. On ymmärrettävää, että polttoaineen hinnan nousu koskettaa syrjäseutujen asukkaita. Toisaalta moni maaseudun talous säästää puoli miljoonaa euroa tai enemmänkin asumisuransa aikana kaupunkiin verrattuna matalien asuntojen hintojen vuoksi. En ole nähnyt tästä keskustelua. Pitäisikö tämä huomioida?”

”Ideologista tyhjänpäiväistä puuhastelua. Liikenteen päästöt putoavat automaattisesti sähköautoilun yleistyessä ilman toimenpiteitä. Energia kannattaisi keskittää kansalaisten tulojen kasvattamisen mahdollistamiseen, eikä nostaa kustannuksia eli vähentää tuloja. Näin vaikka liikenteen parissa puuhastellessa vihervasemmistossa olisi ihana tekemisen meininki, jossa tehdään niska limassa sitä, mitä osataan sen sijaan, että tehtäisiin sitä, mikä on kannattavaa ja järkevää.”

”Herättää erittäin voimakkaita protestimielialoja.”

”Erittäin hieno ja ainoa oikea tavoite. Hallituksen tulee jättää keinot markkinoiden päätettäväksi. Päästöjen puolittamista ei saa käyttää veronkeruun maksimoinnin, julkisen sektorin ohjauksen lisäämisen eikä tulonjaon keinona. On annettava kylmästi markkinoiden ratkaista, millä teknologialla päästöt parhaiten laskevat ja viranomaisten tulee pysyä vain liikenteen ja liikennevälineiden valmistajien päästöjen säätelyssä ja mittauksessa.”

”Hallituksen lottopallokoneesta voi tulla aivan minkälaisia päätöksiä tahansa. Nyt ei kannata mennä autokauppaan, vaan kannattaa ajaa vanhalla dieselillä ja odottaa rauhassa, minkälaisia aatteellisia linjauksia vihervasemmisto tekee.”

Vähemmän kuluttava auto ja ajelu minimiin – Näin päästöjä karsitaan jo

Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastanneet lukijat kertovat vähentäneensä päästöjään hankkimalla vähemmän kuluttavan auton, tankkaavansa biopolttoaineita tai vähentämällä ajamista.

Näin kyselyn vastaajat kommentoivat:

”Eihän näillä autoilun hinnoilla ole vuosiin turhaa ajoa halunnut ajaa. Täytyy suunnitella ajot, sillä säästää.”

”Ajamalla siistimmin, pitämällä auton kunnosta hyvää huolta ja käyttämällä sitä pidempään.”

”Vaihto pienempimoottoriseen autoon. Kävely lähikauppaan ja etätyöskentelyn lisääminen.”

”Olen pitänyt periaatteenani, että autoa vaihtaessani uuden tulee olla edellistä vähäruokaisempi, jos kohtuudella mahdollista. Viimeksi vaihdoin sähköautoon.”

