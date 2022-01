Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve katsoo, että hallituksen koronaryhmän linjaama karanteenikäytäntö ja kotitestaus eivät ole tehokkaita tapoja hallita pandemiaa. Häneltä kysyttiin arviota asiasta Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

Hallituksen koronaministerityöryhmä linjasi perhe- ja peruspalvelu Krista Kiurun (sd) johdolla viime perjantaina, että jatkossa koko koululuokka on laitettava karanteeniin, jos luokassa ilmenee yksikin koronatapaus. Lisäksi koululaisille perusasteella ja toisella asteella suositetaan kahta kotitestiä viikossa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esittämää kansallista etäkoulusuositusta ei annettu, koska THL oli sitä vastaan.

Otto Helve vastasi A-studiossa kysymykseen siitä, ovatko koronaryhmän linjaamat uudet toimet toteuttamiskelpoisia ja hyviä.

Helve huomautti, että THL ei päässyt erikseen antamaan omaa kantaansa kyseisistä toimista. Helven mukaan kotitestien hyöty saattaa olla kyseenalainen ja niiden aikaansaama työmäärä hyvin suuri. Karanteeneja puolestaan suuret kaupungit eivät pysty enää toteuttamaan.

”Ajatus siitä, että kouluissa niistä pidettäisiin kiinni tällä tyylillä, joka johtaa lähtökohtaisesti etäkouluun sitä varten, että meillä tartuntoja on paljon. Jos yksittäinen henkilö luokassa aikaansaa luokan karanteenin, niin silloin ajatellaan, että tällä on lähestulkoon yhtä suuri vaikutus kuin etäkoululla. Käytännössä tämän tyyppinen karanteenikäytäntö ei ole tehokasta ottaen huomioon sen, että koulu ympäristönä ei ole se paikka, missä epidemian moottori sijaitsee.”

Helve arvosteli myös nimeltä mainitsematta ministeri Kiurun perjantaista lausuntoa siitä, ettei kouluun palaaminen olisi turvallista.

”Perjantaina tuodaan esiin se, että meillä on terveysturvallisuuden osalta huolta lasten kouluun menosta. Meidän tehtävämme on tietenkin luoda sitä turvallisuutta kaikkein heikoimmille, eikä nakertaa sitä luottamusta koulujärjestelmään. Sen jälkeen tuodaan sitten esimerkkejä siitä, miten sitä terveysturvallisuutta voitaisiin sinne tuoda takaisin. Tämä toimintamalli on kyseenalainen.”

Helve korosti, että paljon on tehty, eikä kaikkien toimien vaikutusta vielä tiedetä. Kouluihin liittyen hän totesi, ettei pitäisi ”etsiä autonavaimia katulampun alta”, vaan pyrkiä tekemään toimia, jotka oikeasti ovat vaikuttavia. Lapsiin keskittyminen koronatoimissa ei hänen mukaansa ole avain siihen, että suuria tartuntamääriä pystyttäisiin taittamaan.

LUE SEURAAVAKSI: