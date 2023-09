Puoluejohtajien velkakeskustelussa leimahti Kuntamarkkinoiden paneelissa.

Hallituspuolueiden edustajat nostivat esiin Suomen velkaantumisen, josta kokoomuksen varapuheenjohtaja, kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen ilmaisi huolensa. Ikosen mukaan siksi tarvitaan sopeutusta.

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvosteli hallitusta koulutusleikkauksista, jotka opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kiisti. Henrikssonin mukaan hallitus on lisäämässä 200 miljoonaa euroa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Entinen opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että hänen laskuopillaan tilanne on koulujen kannalta ”plus miinus nolla”, jos valtionosuuksia leikataan ja hallitus vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen tasa-arvorahoituksen määrärahatason, joka on kirjattu hallitusohjelmaan. Andersson on ymmärtänyt, että osa 200:sta lohkaistaan tasa-arvorahoituksesta. Henriksson kiisti Anderssonin laskelman.

LUE MYÖS Orpon hallituksen lakkautuspäätös näyttää hataralta – 9 perustelua

Andersson arvosteli hallitusta kokonaisvaikutusarvioiden puuttumisesta. Samaa kritiikkiä on kuultu laajemminkin, ja keskiviikkona huolensa on esittänyt Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA).

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) vastaa kritiikkiin Uuden Suomen haastattelussa, jossa hän puolustaa myös hallituksen säästölakeja, muun muassa asumistukilakia, joka on hänen salkussaan.

Juuri yleisen asumistuen Andersson nosti tänään esiin Kuntamarkkinoiden paneelissa. Anderssonin mukaan asumistukileikkausten työllisyysargumentilta ”on pudonnut pohja jo”. Kolmasosa työssä käyvistä asumistuen saajista on tipahtamassa tuen ulkopuolelle, Andersson huomauttaa. Lisäksi suojaosien poistot heikentävät kannusteita osa-aikatyöhön.

LUE HAASTATTELUSTA, MITEN MINISTERI VASTAA KRITIIKKIIN:

Myös aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on poistamassa esimerkiksi sote- ja kasvatusalalla erittäin tärkeän keinon edetä uralla ja pätevöityä, Andersson kritisoi.

”Nämä ovat haitallisia meidän työllisyyspolitiikan näkökulmasta”, hän sanoi Kuntaliiton paneelissa.

Essayah kävi opposition kimppuun

Anderssonin syytöksiin vastasi paneelissa KD:n puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, joka huomautti heti, että Suomi velkaantui edellisellä hallituskaudella 40 miljardia. Tämä oli piikki nykyisen opposition suuntaan.

Silloinen oppositio tuki koronaan ja Venäjän laajamittaiseen hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyneitä menoja, mutta kolmannes velasta oli Essayahin mukaan ”kaikkea muuta”, jota oppositio ei tukenut.

Nyt Orpon hallituksella on sylissään 10 miljardia, josta kolme miljardia on korkokuluja ”sen takia, että teidän hallitus velkaantui holtittomasti”, Essayah syytti. Hänen mukaansa silloisesta pääministeripuolue SDP:stä tuli äänenpainoja, joiden mukaan valtion velkaantumisella ei ole mitään väliä.

Essayah viittasi presidentti Sauli Niinistön boomer-sivallukseen. Niinistön mukaan talouden totuudet eivät muuttuneet.

”Niin kovin kuin olisi toivonutkin, että boomerit ovat väärässä, niin ei tainnut näin käydä”, Niinistö sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa viime viikolla.

Essayhin puheenvuoro sai keskusta-johtaja Annika Saarikon ja SDP-johtaja Antti Lindtmanin puolustuskannalle, ja keskustelu alkoi kuumentua. Essayah korotti ääntään miltei huutamiseksi saadakseen argumenttinsa läpi.

Hän halusi tuoda pöytään tärkeimmät ratkaisut. 100 000 uutta työllistä, joka on kirjattu hallitusohjelmaan, sekä hallituksen kaavailemat työllisyystoimet ovat Essayahin mukaan avainasemassa.

”On tärkeää muistaa se, miksi ollaan tässä tilanteessa”, hän vielä napautti.

Tilaisuutta juontanut Jussi-Pekka Rantanen joutui hillitsemään osallistujia ja kehotti siihen, että annetaan sykkeen vähän laskea ja muistetaan, että ollaan rakentavassa ilmapiirissä Kuntatalolla.

LUE SEURAAVAKSI: