Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus kokoontuu huomenna sisäiseen seminaariin keskustelemaan toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kyseessä on hallituksen rasismikohujen jäljiltä valmisteltu tiedonanto, josta on määrä keskustella eduskunnassa syyskuussa. Tuolloin myös todennäköisesti äänestetään rasismikohujen keskellä olleiden perussuomalaisministereiden luottamuksesta.

Hallitus kokoontuu Königstedtin kartanoon käsittelemään tiedonantoa työryhmän valmistelun pohjalta. Tarkoitus on keskustella toimista rasismin vastaisen työn edistämiseksi.

Tiedonanto on määrä hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 31. elokuuta.

Valtiosihteeri Risto Artjoen johdolla tiedonantoa valmistellut työryhmä on kuullut työssään laajasti eri tahoja sekä suullisesti että kirjallisesti. Yhteensä lausuntoja on annettu yli 100 kappaletta.

Kuulemisissa nousivat valtioneuvoston viestintäosaston tiedotteen mukaan toistuvasti esiin seuraavat näkökulmat: yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden purkaminen työmarkkinoilla ja muualla yhteiskunnassa, hyvien väestösuhteiden vahvistaminen, työmarkkinoille pääsyn keskeinen merkitys ja rasismia koskevan tietopohjan vahvistamisen tarve.

Lainsäädännöllisiä muutostarpeita esitettiin vain vähän.

Kuulemisten antia hyödynnetään tiedonannon lisäksi sen jälkeen käynnistyvän yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman valmistelussa.

THL huolissaan rasismista Suomessa

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL katsoo, että rasismi on paitsi inhimillinen ja yhteiskunnallinen ongelma myös kansanterveysongelma ja yksi syy syrjäytymiseen. Tutkimukset osoittavat THL:n mukaan, että esimerkiksi työelämäsyrjinnän vähentämiseksi ei ole olemassa vain yhtä toimivaa keinoa, vaan tarvitaan joukko monenlaisia toimenpiteitä, kuten koulutus ja erilaisten rekrytointikäytäntöjen kehittäminen.

”Eri väestö- ja vähemmistöryhmiin kohdistuva välitön, välillinen ja rakenteellinen syrjintä on arkipäivää. Samaan aikaan lakiin perustuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimet jäävät kokonaan tekemättä tai heikoiksi. Esimerkiksi kunnista vain noin puolella on toimintaansa koskevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Hyvinvointialueilla vastaavan työn käynnistymisestä ei ole toistaiseksi tietoa”, pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen toteavat lausunnossaan.

THL pitää huolestuttavana paitsi suoraa syrjintää, rasismia ja vihatekoja myös yhteiskunnan instituutioissa, toimintatavoissa ja julkisessa puheessa ilmenevää rakenteellista rasismia.

”Rasismin ymmärtäminen kovin kapeasti saattaa normalisoida ja vahvistaa nimenomaan sen rakenteellista puolta. Syrjinnän ja rasismin poistaminen tai syvään juurtuneiden asenteiden ja rakenteiden muuttaminen ei onnistu julkilausumin. Se vaatii aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja resursseja.”

Hallituspuolue perussuomalaisista on kritisoitu julkisuudessa sitä, että rasismi ymmärretään julkisessa keskustelussa liian laveasti ja termi on kokenut inflaation. Perussuomalaisiin perehtynyt politiikan tutkija Markku Jokisipilä on kuvannut, että perussuomalaisille rasismi tarkoittaa lähinnä rikoksen tunnusmerkistön täyttävää toimintaa.

