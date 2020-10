Sanna Marinin (sd) hallitus on linjannut tänään sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.Hallitus suosittelee kaikkia julkishallinnon työntekijöitä tekemään etätöitä, jos se on mahdollista. Sama suositus koskee myös yksityisen puolen työpaikkoja.

”Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Valtioneuvoston tekemät linjaukset ja suositukset etätyöstä eivät ole oikeudellisesti työnantajia sitovia”, valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan.

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) mukaan koko maan laajuinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, ja sitä tarkastellaan uudelleen loppuvuonna.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan hänen ministeriönsä suosittelee turvavälien ja hygieniasuositusten edellyttämistä yleisötilaisuuksien kiihtymisvaihteessa.

Lisäksi yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin suosituksen mukaan puoleen normaalista. Leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksia suositetaan kiellettäväksi. Myös yksityistilaisuuksia suositetaan rajoitettavaksi 10 henkilöön, kun epidemia on leviämisvaiheessa.

Julkisissa tiloissa asiakasmäärät suositellaan rajattavaksi puoleen normaalista. Sisätiloissa suositellaan aikuisten ryhmäharrastusten keskeyttämistä leviämisvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta ovat raportoineet olevansa kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa.

”Koronakriisi ei ole Suomessa eikä maailmalla ohi. Hallituksella on kolme tehtävää yli muiden: ensimmäinen ja tärkein on tehdä kaikki, jotta virus pysyisi kurissa. Toiseksi on pidettävä huolta taloustilanteesta ja kolmanneksi kaikki suomalaiset on pidettävä mukana. Nyt jos koskaan kaikki voimat on laitettava siihen, että pystymme pitämään Suomen tilanteen hyvänä. Yhteisillä toimilla on valtavasti merkitystä”, Saarikko kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Hän korosti, että erityisen tärkeää on pysäyttää koronaviruksen eteneminen hoivakotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen asukkaisiin.

”Riskiryhmiä on suojeltava. Kaiken ytimessä on uusi normaali ja uudet toimintatavat. Ajatelkaa vanhempianne, ajatelkaa isovanhempianne.”

Ohjeiden seuraaminen on Saarikon mukaan nyt vaikeampaa, kun niitä noudatetaan alueellisesti.

”Viranomaisten toimien pitää olla oikein ajoitettuja ja oikeasuhtaisia.”

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan lähiopetuksessa pysyminen oli ja on edelleen hallituksen suositus. Koulujen ja päiväkotien sulkeminen on ministerin mukaan viimeinen keino.