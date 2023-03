40 prosenttia äänioikeutetuista. Yli 1 712 300 ääntä.

Niin moni suomalainen on jo antanut äänensä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä, joka päättyi tiistaina.

Osa heistä – osa perussuomalaisten äänestäjistä – on saattanut antaa äänensä väärin perustein, selvisi tänään torstaina. Nämä äänestäjät ovat saattaneet luottaa vastaukseen, jonka perussuomalainen puolue on helmikuussa antanut keskusjärjestö SAK:n ja sen jäsenliittojen äänestysaktivointikampanjalle Vaalistajalle.

Vaalistaja kysyi puolueilta, tulisiko Sipilän hallituksen aikaisen kiky-sopimuksen mukana työntekijöiden maksettavaksi siirretyt työn sivukulut siirtää takaisin työnantajien maksettavaksi.

Kyllä, vastasi perussuomalaiset.

”Asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa”, puolue perusteli Vaalistajan mukaan.

Vastaus nousi esiin, ja samalla kohu, kun puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti keskiviikkona MTV:n pääministeritentissä, että perussuomalaiset ei kannata kiky-maksujen siirtoa takaisin työnantajille. SAK-lainen Teollisuusliitto kertoo mainostaneensa perussuomalaisten vastausta osana vaalityötään, SDP:n johto puhuu palkansaajapetoksesta.

Tänään Purra on vahvistanut Uudelle Suomelle, että hänen tentissä kertomansa on puolueen linja. Vaalistajan vastaus on virheellinen, Purra kertoo. Kyse ei ole Vaalistajan vaan puolueen virheestä.

”SAK:n kysely, johon on vastattu eri tavalla, niin tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on siihen kyselyyn vastannut”, Purra sanoo Uudelle Suomelle. LUE TARKEMMIN:

Kuinka moni äänestäjä on antanut äänensä juuri kyseisen kiky-vastauksen perusteella? Sitä emme voi tietää, mutta Suomen suurimmaksi duunaripuolueeksi nousseiden perussuomalaisten äänestäjäkunnasta löytynee ihmisiä, jotka ovat SAK:n kampanjalle annettuun lupaukseen törmänneet ja sen ainakin alitajuntaansa painaneet. Ylipäätään epäselvyys linjauksissa, koskipa sotku sitten kiky-maksua tai vaikka puolueen talouslinjaa, on äänestäjän kuluttajansuojan kannalta hyvin ongelmallinen asia.

Riikka Purra saa pisteet virheen suoraselkäisestä myöntämisestä. Mutta puolueen virhe on kaamea – ja peruuttamaton, koska osa äänistä on jo annettu.