Eduskunnan suuri valiokunta on kuullut sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr) muuttoliiketilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla.

Ministeri oli valiokunnan kuultavana etäyhteydellä Brysselistä, jossa pidetään tänään EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston ylimääräinen kokous. Ohisalo kertoi, että neuvoston on tarkoitus antaa yhteinen lausuma tilanteesta ja keskustella toimenpiteistä ulkorajavaltioiden tukemiseksi.

LUE SEURAAVAKSI:

Ministeri korosti myös pitkäaikaisen poliittisen ratkaisun löytämistä EU:n maahanmuuttopolitiikkaan sekä kansainvälisen oikeuden ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien kunnioittamista.

”On todella tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot yhdessä tukevat Kreikkaa ulkorajojen valvonnassa ja sen pyrkimyksissä hoitaa vaikeaa muuttoliiketilannetta Kreikan ja Turkin rajalla. Kaikessa EU:n toiminnassa on kunnioitettava perus- ja ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä velvoitteita”, Ohisalo totesi aiemmin tänään tiedotteessa.

Näin Suomi tukee Kreikkaa

Ministeri selvitti valiokunnalle Suomen tukitoimia Kreikalle, suomalaisviranomaisten toimintaa yhteiseurooppalaisissa operaatioissa sekä Suomen kansallista varautumisesta muuttoliikkeen mahdolliseen laajenemiseen.

Käynnissä on muun muassa Frontexin nopea rajainterventio merirajalla, ja Kreikka on pyytänyt samaa Kreikan ja Turkin maarajalle.

LUE SEURAAVAKSI:

Kreikan ja Turkin välisellä merirajalla on käynnissä yhteisoperaatio Poseidon, jossa on tällä hetkellä Suomesta Rajavartiolaitoksen partiovene ja yhteensä 14 rajavartijaa eri tehtävissä. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä on Frontex-operaatioissa Kreikan lisäksi muun muassa Italiassa, Albaniassa ja Bulgariassa.

Suomen Maahanmuuttovirasto puolestaan jatkaa osallistumista turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO:n operaatioihin neljällä asiantuntijalla vuonna 2020. Asiantuntijat toimivat Italiassa, Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla kansallisen turvapaikkaprosessin tukena tehden turvapaikkapuhutteluja ja päätössuosituksia.

Kreikka on lisäksi pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta materiaalista apua, erityisesti telttoja, WC- ja saniteettikontteja sekä ensiaputarvikkeita. Suomi selvittää parhaillaan mahdollisen avustuksen lähettämistä. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi teltat ja huovat.

Ohisalo: Viitteitä Turkin hybridivaikuttamisesta

Valiokunta kävi keskustelua myös Turkista Kreikkaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden alkuperämaista sekä heidän turvapaikkaprosessistaan ja kohtelustaan rajalla.

Suuri valiokunta keskusteli Välimeren alueen pakolaisten sijoittamisesta EU-maihin sekä näiden turvapaikkaprosessista.

LUE SEURAAVAKSI:

Suomi on sitoutunut vastaanottamaan Välimereltä 175 pakolaista, ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista.

Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä henkilöiden tilanne on vakavin.

Suuri valiokunta kävi ministeri Ohisalon kanssa laaja-alaista keskustelua EU:n maahanmuuttopolitiikan kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Ohisalo kertoi odottavansa komission ehdotuksia uudistuksiksi jo lähiaikoina.

LUE SEURAAVAKSI:

Suuressa valiokunnassa Turkin toimintaa sekä EU:n ja Turkin vuonna 2016 annetun muuttoliikejulkilausuman toimeenpanoa käsittelevässä keskustelussa Ohisalo totesi sopimuksen toimineen kokonaisuutena suhteellisen hyvin, vaikka Kreikan tilanteessa nyt onkin viitteitä Turkin hybridivaikuttamisesta.

Kreikan hallitus on jo viikonloppuna syyttänyt Turkkia ei vain rajojen avaamisesta, vaan myös siirtolaisten suoranaisesta avustamisesta ja kuljettamisesta raja-asemille. Kreikan mukaan siirtolaisten liikehdinnässä on nähtävissä kaikki merkit Turkin järjestelmällisestä pyrkimyksestä työntää siirtolaisia Eurooppaan.

Jo aiemmin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arivoi, että ilmiö vaikuttaa Turkin järjestämältä operaatiolta ja siinä on ”hybriditoiminnan piirteitä”. Hänen mukaansa kyse ei ole Syyrian Idlibin pakolaisista.

LUE SEURAAVAKSI: