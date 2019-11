Hankeyhtiömalli on edellisen hallituksen käynnistämä.

Hankeyhtiömalli on edellisen hallituksen käynnistämä.

Hankeyhtiöt. Hankeyhtiömalli on edellisen hallituksen käynnistämä.

Oppositiopuolue kokoomus vaatii liikenneministeri Sanna Marinilta (sd) selitystä Turun tunnin juna -hankkeen tilanteesta ja hankeyhtiöiden käytöstä ratahankkeissa.

Keskustelu käynnistyi STT:n uutisesta, jonka mukaan Turun tunnin juna olisi kustannettava julkisilla varoilla, koska hanke ei uutistoimiston tietojen mukaan kiinnosta ulkopuolisia sijoittajia. Uutisen mukaan liikenneministeriön kanta on, että hankeyhtiöstä ei tule kannattavaa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja liikenneministeri Marin ovat kiistäneet, että ulkopuolisten sijoittajien osalta olisi tehty johtopäätöksiä.

”Itse uskon, että sijoittajilla on mielenkiintoa niin Turun tunnin junan kuin muidenkin yhteyksien osalta”, Marin toteaa tviitissään.

Hän kuitenkin kyseenalaistaa hankeyhtiöiden käytön rakentamisessa.

”Toinen kysymys on, onko hankkeita lopulta mahdollista tai järkevää toteuttaa hankeyhtiömallilla rakentamisen osalta.”

Marinin mukaan nopeita tulevaisuuden raideyhteyksiä tarvitaan, mutta ”niille on kuitenkin löydettävä uskottava ja realistinen rahoitus”. Hän esittää kimppuunsa käyneelle kokoomukselle vastakysymyksen, tukeeko kokoomus nopeiden raideyhteyksien toteuttamista, ”mikäli osoittautuu, että hankkeita on taloudellisesti kannattamaton rakentaa hankeyhtiömallilla”.

”Itse olen valmis keskustelemaan asiasta.”

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan hän tukee muitakin malleja ”jos ne johtavat [ratojen] rakentamiseen”.

Kokoomuslaiset kysyvät Marinilta tiedotteessaan, edistääkö tämä Turun tunnin junaa. He huomauttavat, että edellinen Sipilän hallitus myönsi Tunnin junalle 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa ja nykyinenkin hallitus on kirjannut ratahankkeet keskeiseksi tavoitteeksi. Hallitus on myös ollut valmis pääomittamaan suunnittelua lähes 40 miljoonalla eurolla.

”Maan edellinen ja nykyinen hallitus on sitoutunut Turun tunnin junaan. STT:n jutussa ei lähteitä mainita, mutta valmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden näkökulmasta tuntuu kummalliselta, jos liikenne- ja viestintäministeriössä hanketta ei edistetä. Ministeri Marin on selityksen velkaa”, vaativat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva sekä kokoomuksen puheenjohtaja Orpo.

Kokoomuksen mukaan tällä viikolla käynnistyneet hankeyhtiöneuvottelut ovat ”lähteneet liikkeelle hyvin” valtion ja alueen kuntien välillä. Hankeyhtiöiden osakkaiksi tulisi ensisijaisesti valtio ja radanvarren kaupungit.

Kokoomus haluaa, että hankkeet etenevät nopeutetussa aikataulussa ja hankeyhtiöitä rahoitetaan pikaisesti.

”Kokoomus investoisi kaksi miljardia hankeyhtiöihin ja yhden miljardin korkeakoulujen pääomittamiseen. Tämä olisi aito tulevaisuuteko ja varmistaisi myös Turun tunnin juna -hankkeen etenemisen”, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen sanoo.