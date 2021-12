Vladimir Putin on toistuvasti vaatinut viime viikkoina, ettei Nato laajene eikä Ukrainaa oteta sotilasliiton jäseneksi. Hän toisti vaatimuksensa lehdistötilaisuudessaan torstaina.

Uhkavaatimus. Vladimir Putin on toistuvasti vaatinut viime viikkoina, ettei Nato laajene eikä Ukrainaa oteta sotilasliiton jäseneksi. Hän toisti vaatimuksensa lehdistötilaisuudessaan torstaina.

Uhkavaatimus. Vladimir Putin on toistuvasti vaatinut viime viikkoina, ettei Nato laajene eikä Ukrainaa oteta sotilasliiton jäseneksi. Hän toisti vaatimuksensa lehdistötilaisuudessaan torstaina.

Ulkopoliittisen instituutin Euroopan itäisen naapuruston ja Venäjän tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Arkady Moshes arvioi, että presidentti Vladimir Putinin uhkavaatimusten taustalla on Venäjän huoli globaalista asemastaan sekä näkemys heikosta lännestä.

”Venäjän ja lännen suhde on turvallisuuspoliittisesti kriittisessä pisteessä. Läntisten toimijoiden negatiivisista ensireaktioista huolimatta länsi ei välttämättä kykene ratkaisuun. Tässä tapauksessa Venäjälle saatetaan tarjota riittävän suuri kompromissi, jonka myötä maa voi kokea voittaneensa”, Moshes kirjoittaa tuoreessa katsauksessaan.

Putin on toistuvasti vaatinut viime viikkoina, ettei Nato laajene eikä Ukrainaa oteta sotilasliiton jäseneksi. Lisäksi Venäjä vaatii, että Naton asejärjestelmiä ei tuoda Itä-Eurooppaan tai Kaukasukselle. Hän toisti vaatimuksensa lehdistötilaisuudessaan torstaina.

”Te vaaditte meiltä takeita, kun teidän pitäisi antaa takeet meille heti ja välittömästi”, Putinin viesti länsimaille kuului.

Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnönniemi ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sinikukka Saari korostavat yhteisessä blogikirjoituksessaan, että Venäjän tavoitteet Ukrainassa ovat paljon maan Nato-kysymystä laajempia.

“Läntisen sotilaallisen liittoutumisen kielto on vain yksi tapa, jonka avulla Venäjä haluaa rajoittaa Ukrainan suvereenisuutta. Ajamalla lännen mahdottoman valinnan eteen, Venäjä pitää aloitteen itsellään ja pakottaa muut arvailemaan sen seuraavia askelia ja sitä, mihin saakka se on valmis etenemään”, he katsovat.

Arkady Moshes ennakoi, että länsimaat saattavat tarjota Venäjälle ”riittävän suurta” kompromissia uuden kriisin välttämiseksi.

”Jos näin tapahtuisi, kielteiset vaikutukset Yhdysvaltojen ja Naton maineeseen maailmanlaajuisesti turvallisuuden tarjoajina olisivat massiivisia. Muiden valtojen, ennen kaikkea Kiinan, samanlaiset vaatimukset seuraisivat väistämättä lopulta. Tästä syystä lännellä ei tällä kertaa ole varaa myönnytysten tekemiseeni”, hän pohtii.