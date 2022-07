Saksan päätös pitäytyä ydinvoimakielteisessä energiapolitiikassaan ja maan aie lisätä voimakkaasti kivihiilen käyttöä ei saa ymmärrystä Suomen hallituksessa.

”Se on käsittämätön ratkaisu”, sanoo hallituksen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Euroopan johtava talousmahti Saksa on ajautunut energiantuotannossaan syviin ongelmiin, koska se on tukeutunut venäläiseen maakaasuun, jonka hinta on noussut satoja prosentteja ja kaasun tulo Nord Stream -putkea pitkin pätkii. Taustalla vaikuttaa Saksan päätös sulkea valtaosa ydinvoimaloistaan ja ajaa loputkin alas tänä vuonna.

”Kivihiilivoimaloita on käytettävä sähkön tuottamiseen kaasun sijaan”, saksalaisministeri Robert Habeck sanoi kesäkuussa Deutsche Wellen mukaan.

Euroopan unionin energiaministerit kokoontuvat tämän kuun loppupuolella ylimääräiseen kriisikokoukseen. Lintilän mukaan EU:n komissio ei ole helpottanut unionin yhtenäisyyttä viime aikoina, kun hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä on pyrkinyt saamaan EU:n ”tappelemaan keskenään”.

