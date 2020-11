Yhdysvalloissa demokraattien presidenttikampanjassa varaudutaan nyt pahimpaan, kertoo The Atlantic.

Lehti puhuu juttunsa otsikossa siitä, miten Donald Trump voisi yrittää vallankaappausta.

Trump on kritisoinut postiäänestystä ja pyrkinyt estämään ennakkoäänten laskemista vaalipäivän jälkeen. Monet odottavat hänen julistautuvan voittajaksi ennenaikaisesti. Trump antoi ensimmäisessä vaaliväittelyssä ymmärtää, ettei hän sitoutuisi vaalitulokseen kritisoimiensa postiäänten takia.

Kaksi Yhdysvaltain entistä oikeusministeriä varoittaa kieltämästä vaalitulosta. Demokraattien Barack Obaman aikainen oikeusministeri Eric Holder ja republikaanien George W. Bushin aikainen oikeusministeri Michael Mukasey vetoavat yhdessä vaalituloksen hyväksymisen puolesta Washington Post-lehdessä, kertoo BBC.

Atlantic-lehden mukaan demokraattien Joe Bidenin kampanjatiimi varautuu nyt kulisseissa pahimpaan lainopillisen asiantuntijaryhmän avulla. Atlanticin mukaan tiimi on varautunut kymmeniin skenaarioihin sen varalta, että Trump sekaantuu jollain tavalla vaaleihin.

Kampanjalähteen mukaan valmiina on tuhansia sivuja lakitekstiä osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimia varten. Lähteen mukaan etukäteen luonnosteltuja hätäasiakirjoja on ainakin 49. Lehden mukaan tiimi on varautunut jopa sellaisiin skenaarioihin, joiden toteutumiseen se ei ollenkaan usko.

Lehti esittelee skenaarioista kolme.

Ensimmäinen on joukkojen lähettäminen kaduille, joka on lehden mukaan epätodennäköinen, mutta ei kuitenkaan madoton skenaario. Toinen on puuttuminen postiäänten toimittamiseen, jonka Trump tosin olisi lehden mukaan luultavasti jo tehnyt, jos hän sitä harkitsisi.

Kolmannessa skenaariossa liittovaltion viranomaiset pyrkisivät lopettamaan ääntenlaskennan vilppitutkinnan varjolla, mutta lehden haastattelemat asiantuntijat suhtautuvat skenaarioon epäillen.

Trumpin kyky puuttua vaaleihin riippuu Atlantic-lehden mukaan paljolti siitä, pystyykö hän taivuttelemaan ihmisiä ja instituutioita tahtoonsa. Välillä hän on onnistunut siinä ja välillä taas ei.

LUE SEURAAVAKSI: