SAK pitää yllättävänä ja valitettavana päätöksenä, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti kantaansa universaalista ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

SAK katsoo, että tähän saakka EK on liputtanut yhdessä kehitetyn ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolesta, mutta nyt linja muuttui perusturvatyyppiseen ajatteluun. SAK:n mukaan päätös vie pohjaa yhteiseltä työttömyysturvan kehittämiseltä.

”Näyttää siltä, että EK:lle on tärkeämpää tehdä linjanvetoja poliittisten puolueiden vanavedessä kuin kehittää pitkäjänteisesti yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tämä näkyy varmasti myös muussa yhteisessä neuvottelutoiminnassa”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pohtii tiedotteessa.

Ilmapiiri universaalin ansiosidonnaisen ympärillä on muuttunut nopeasti. Keskustelu alkoi toissa viikolla oppositiopuolue kokoomuksen Elina Lepomäen ulostulosta. Viime viikolla kaikki eduskuntapuolueet ilmoittivat MTV:n puheenjohtajatentissä kannattavansa uudistusta. Yksityiskohdista ollaan kuitenkin eri mieltä. Hallituksen on määrä tehdä aiheesta jatkoselvitys, joka olisi Uuden Suomen saaman tiedon mukaan tulossa ensi vuonna.

SAK:n Elorannan kannanotto tulee tänään STTK:n kommntin jälkeen. Myös STTK suhtautui EK:n ilmoitukseen karsaasti ja epäili EK:n motiiveja.

Taustalla olevat vaikuttimet arveluttavat myös Elorantaa. Samaan aikaan kun EK puhuu reiluudesta ja tasapuolisuudesta, se toteaa, että sosiaaliturvaa täytyy leikata, koska syntyy lisäkuluja. EK mainitsee tiedotteessaan erityisesti työttömyysturvan porrastamisen.

SAK näkee EK:n maalitauluna työttömyysturvajärjestelmän muut osat.

”Heikennykset vaikuttavat niihin ihmisiin, jotka ovat jo jostain syystä heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Nykyinen järjestelmä ja sen kehittäminen on palkansaajan etu”, Eloranta sanoo.

Eloranta muistuttaa, että pitkäjänteiseen nykyjärjestelmän kehittämiseen on syynsä: sosiaaliturva on palapeli, jossa yksi osa vaikuttaa toiseen. Silloin on hänen mukaansa parempi korjata nykyistä kuin heittää yksi osa kokonaan pois.

”Jos työttömyysturvaa heikennetään, silloin lähdemme viemään eteenpäin irtisanomissuojan parantamista.”

SAK on suhtautunut ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseen ja tarkasteluun positiivisesti ja muistuttaa ehdottaneensa vuosi sitten kassajärjestelmän muokkaamista niin, että kassojen määrää vähennetään, jolloin isompien yksiköiden on helpompi kehittää toimintaansa ja tarjota yksilöllisempiä palveluita. Ehdotus ei ole kuitenkaan edennyt.

”Verrattuna moneen maahan, meidän järjestelmämme lomautuksineen ja kassoineen jousti ja kesti hyvin koronakriisin tuomat paineet. Nyt olisikin tärkeää miettiä, miksi niin moni ei ollut varmistanut itselleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa, ei lähteä heikentämään kenenkään turvaa toisesta päästä”, Eloranta toteaa.