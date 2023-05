Hiroshimassa kokoustavaan joukkoon kuuluu seitsemän valtiota, joiden taloudet ovat Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan maailman kehittyneimpiä. Mukana on myös Euroopan unioni.

G7. Hiroshimassa kokoustavaan joukkoon kuuluu seitsemän valtiota, joiden taloudet ovat Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan maailman kehittyneimpiä. Mukana on myös Euroopan unioni.

G7. Hiroshimassa kokoustavaan joukkoon kuuluu seitsemän valtiota, joiden taloudet ovat Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan maailman kehittyneimpiä. Mukana on myös Euroopan unioni.

G7-maat keskustelevat uusista Venäjä-pakotteista kokouksessaan Japanin Hiroshimassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan pakotteet iskevät erityisesti Venäjän timanttikauppaan, jota maa käy vuosittain 4–5 miljardin dollarin edestä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vahvisti, että G7 aikoo rajoittaa venäläisten timanttien kauppaa. Timanttikaupan pysäyttämistä hankaloittaa kuitenkin se, että EU-maa Belgia on merkittävä venäläisten raakatimanttien ostaja ja jalostaja. Belgialaiskauppiaat ovat pelänneet menettävänsä asemansa profiiliaan timanttikaupassa nostaneelle Dubaille.

Financial Timesin mukaan G7-maat pyrkivät luomaan järjestelmän, jossa Venäjän timanttikaivosten liikevaihto tukahdutetaan jäljittämällä yksittäisiä jalokiviä, mikä on tähän asti ollut mahdotonta. Venäjää halutaan myös estää käymästä timanttikauppaa Intian kautta, joka on merkittävä keskus raakatimanttien kiillottamisessa. Jalostettuja venäläistimantteja myydään runsaasti esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

LUE MYÖS:

Keskusteluihin osallistuvan EU-lähteen mukaan maat uskovat timanttikauppaa rajoittavan järjestelmän olevan pystyssä jo tulevina kuukausina. Toinen EU-virkailija totesi FT:lle, että sopimus on jo luonnosteltu, eikä sitä vastusta yksikään valtio.

Iso-Britannia on jo ehtinyt asettaa pakotteita Venäjän valtion timanttiyhtiö Alrosalle ja nostanut venäläistimanttien tullimaksuja 35 prosentilla. Maan hallitus aikoo myöhemmin tänä vuonna kieltää venäläisten timanttien, kuparin, alumiinin ja nikkelin tuonnin.

G7:n uusien pakotteiden tavoitteena on heikentää Venäjän mahdollisuuksia saada materiaalia taistelukentille sekä sulkea pakotteiden kiertämiseen käytettyjä porsaanreikiä, kertovat Reuters ja Associated Press. Lisäksi niillä vähennetään kansainvälisen yhteisön riippuvuutta venäläisenergiasta sekä tukitaan Kremlin pääsyä rahoitusjärjestelmiin. Pakotteet kohdistuvat timanttien lisäksi laivoihin, lentokoneisiin sekä yksityishenkilöihin.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on kerrottu osallistuvan G7-kokoukseen videoyhteyden välityksellä. Bloombergin lähteiden mukaan Zelenskyi olisi kuitenkin lentämässä paikan päälle Hiroshimaan Arabiliiton kokouksesta Saudi-Arabiasta.

Kokous kestää perjantaista sunnuntaihin. Siihen osallistuvat kaikki G7-maat eli Japani, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Kanada ja Italia sekä Euroopan unioni. Kokouksessa vierailee myös Australian, Brasilian, Intian, Indonesian ja Etelä-Korean valtionjohtoa.