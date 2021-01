Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä on saanut tilannekatsauksen öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelman valmistelusta.

Toimenpideohjelma perustuu pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan. Hallitusohjemassa on linjattu, että fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä.

”Ohjelmaluonnoksen toimilla kannustetaan yksityisiä ja julkisia öljylämmittäjiä vaihtamaan muihin lämmitysmuotoihin. Mahdollisiksi toimiksi on tunnistettu esimerkiksi tuet ja avustukset, verotusratkaisut, energiatehokkuussopimukset sekä informaatio- ja säädösohjaus”, kerrotaan ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Toimenpideohjelma lähetetään lausuntokierroksella alkuvuoden aikana.

”Nyt jo haussa olevan tuen suosio öljylämmityksestä luopumiselle on ylittänyt kaikki odotukset. Kysyntä puhtaalle lämmitykselle on suurta. Toimenpideohjelman tarkoitus on löytää lisäkeinoja siirtymän vauhdittamiseen, myös palveluissa ja teollisuudessa. Systemaattisella seurannalla varmistetaan, että toimet riittävät hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka mukaan öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä”, ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi ministeriön verkkosivuilla.

”Kohtuuton paine”

Talouselämä kysyi ympäristöministeriöstä kommenttia siitä, miten toimenpideohjelmalla varmistetaan, että öljylämmityksestä luovutaan Suomessa hallitusohjelman mukaisesti 2030-lukuun mennessä, ja sisältyykö toimenpideohjelmaan linjauksia sanktioista tai kielloista?

Ympäristöministeriön rakennusneuvos Pekka Kalliomäki vastasi, ettei hän voi kommentoida lausunnolle lähtevän toimenpideohjelmaehdotuksen sisältöä.

Tämän vuoden valtion talousarvioesityksen mukaan Suomessa on arvioiden perusteella noin 155 000 öljylämmitteistä pientaloa, joista arvioidaan noin 20 000 olevan vain vähäisellä käytöllä.

Hanke on saanut kritiikkiä etujärjestö Lämmitysenergia Yhdistykseltä, joka on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö.

”Tiukka aikataulu aiheuttaa kohtuuttoman paineen öljylämmittäjille, joista enemmistö on eläkeikäisiä. Monella varat eivät tule riittämään vaadittuun remonttiin”, Lämmitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otronen arvioi viime vuonna.

Valtiolta tukea

Öljylämmityksen pois vaihtamiseen on mahdollista saada tukea valtiolta.

Valtion avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muihin lämmitysmuotoihin avustusta myönnetään 2 500 euroa.

Ympäristöministeriön arvioiden mukaan pientalon öljylämmityksen vaihtaminen vesikiertoiseen sähkölämmitykseen maksaa 4 500–6 500 euroa, sähköpatterilämmitykseen 5 200 euroa – 8 000 euroa, ilma-vesilämpöpumppuun 9 000 euroa – 19 000 euroa ja maalämpöön 13 000 euroa – 29 000 euroa. Kaukolämpöön siirtymisen tyypilliset kustannukset ovat ministeriön mukaan 9 000 euroa – 16 000 euroa.

Avustukseen myönnettiin vuonna 2020 noin 28 miljoonan euron määräraha, ja syksyn 2020 hakemusten perusteella on arvioitu, että se riittää noin 7 000-8 000 kotitaloudelle.

Valtion talousarviossa on varattu vuodelle 2021 uusi, noin 9,4 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan edelleen öljylämmityksen vaihtamista pientaloissa.