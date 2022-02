Tutkija Veli-Pekka Kivimäki varoittaa tuijottamasta liikaa Donbassin tilannetta Itä-Ukrainassa.

Suojelupoliisin erikoistutkijan tehtävästä opintovapaalla oleva Kivimäki huomauttaa, että prosessi on vasta alussa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantai-iltana Venäjän tunnustavan Donbassin separatistialueiden itsenäisyyden. Ilmoitus on tuomittu laajasti, ja se on nähty käänteenä Ukrainan kärjistyneessä turvallisuustilanteessa.

”Eilen pistettiin prosesseja käyntiin, nyt ollaan vasta uuden alkumatkalla. Tulee vielä tapahtumaan paljon. Nyt kannattaa olla kuitenkin tarkkana, ettei sokaistuta tapahtumille ylianalysoimalla jokaista risahdusta. Metsä voi hukkua puilta”, Kivimäki tviittaa.

”Tämän hetkinen tilanne Donbassissa on hyvä esimerkki. Jos liikaa tuijotetaan sitä, unohtuu, että ympärillä on edelleen suuri osa Venäjän asevoimien taisteluvoimasta odottamassa. Miksi?”

Kivimäki on havainnut myös sellaista ajattelua, että Venäjälle tämä olisi jo tässä, vaikka Valko-Venäjänkin tilanne on kesken ja Putinin tavoitteet näyttävät olevan laajempia.

”Selkeästi on sanottu, eilenkin, että tässä on kyse Euroopan turvallisuusjärjestyksestä”, hän huomauttaa.

LUE SEURAAVAKSI: