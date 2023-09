Rakennusala on joutunut syvään taantumaan.

Rakennustyöntekijöiden etuja ajava Rakennusliitto on näreissään alueellisten Ely-keskusten ulkomaista työvoimaa koskeviin linjauksiin eli saatavuusharkintaan.

Rakennusalan suhdanne on kääntynyt jyrkästi alas ja työttömyys on voimakkaassa nousussa. Rakennusliitto pitää omituisena sitä, että huolimatta työvoiman kysynnän nollaantumisesta, moni alueellinen Ely-keskus katsoo edelleen rakennusalalla olevan työvoimapulaa, eikä ammatteja ole otettu takaisin saatavuusharkinnan piiriin.

FAKTAT Viranomaiset arvioivat tarvetta Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko Suomen työmarkkinoilla sopivaa henkilöä kyseiseen tehtävään. Harkintaa ei tehdä asiantuntija-alalle tulevilta. Ulkomaisen työntekijän oleskelulupapäätökset ovat kaksivaiheisia. TE-toimisto tekee osapäätöksen eli saatavuusharkinnan. Lopullisen päätöksen tekee Migri. Elinkeinoelämä on toivonut, että saatavuusharkinnasta luovuttaisiin kokonaan. Vuonna 2023 (1–8 kk) myönteisiä työperusteisia oleskelulupia myönnettiin 9 836, kun vuonna 2022 niitä myönnettiin 16 081.

”Koemme todella epäoikeudenmukaiseksi Suomessa jo olevalle työvoimalle, ulkomaiselle ja kotimaiselle, että meillä on rakennusalan ammateista iso osa vapautettu saatavuusharkinnasta. Toiseen suuntaan muutos tapahtuu joustavasti, ja nopeasti ammatteja vapautetaan. Nyt kun asia on toisin päin, niin tuntuu, että työntekijäpuolta ei kuunnella”, kritisoi Rakennusliiton Uudenmaan sopimusvastaava Toni Malmström.

Työttömyyttä ja työvoimapulaa

Hänen mukaansa puhtaat paperit Ely-keskuksista saavat vain Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa rakennuspuolen ammateista saatavuusharkinnan ulkopuolelle on jätetty enää katto- ja putkiasentajat sekä muurarit, muut työtehtävät on palautettu sääntelyn piiriin.

Sen sijaan Pirkanmaalla, Satakunnassa, Hämeessä, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa rakennusala on käytännössä vapautettu saatavuusharkinnan piiristä.

Esimerkiksi Pirkanmaan Ely-keskuksen tuoreimman eli heinäkuun lopun linjauksen mukaan alueella on työvoimapulaa rakennustyöntekijöistä yleisesti. Alan työtehtävistä pulaa katsotaan olevan edelleen esimerkiksi talonrakentajista, kirvesmiehistä ja betoniraudoittajista. Hämeessä, jossa rakennusala on niin ikään vapautettu saatavuusharkinnasta, pelkästään talonrakentajia oli työttömänä elokuussa vajaat 500.

Rakennusliiton Malmström ihmettelee, että otetaanko työntekijöitä ”varastoon odottamaan” samaan aikaan, kun esimerkiksi nuoret ammattikoululaiset eivät saa harjoittelupaikkoja, koska töitä ei ole.

”Toki tarve on ulkomaiselle työvoimalle sitten, kun suhdanteet muuttuvat”, Malmström kuitenkin myöntää.

Työttömyys ei katso kotimaata

Uudellamaalla arviolta joka kolmas rakennusalan työntekijä on ulkomaalainen. Tähän lukuun luetaan myös EU:n sisämarkkinoilta tulevat virolaiset, joita on paljon.

Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaron mukaan suhdanteen muututtua historiallisenkin heikoksi näkymä on se, että etenkin lähetetyistä työntekijöistä suuri osa lähtee Suomesta pois, kun työtä ei enää ole ja elinkustannukset ovat kotimaassa halvemmat. Lähetetty työntekijä ei ole Suomessa luonnollisesti myöskään sosiaaliturvan piirissä.

”Karkea arvio on, että siinä samassa suhteessa, kun täällä on työskennelty, niin ne työt myös loppuvat ulkomaalaisten ja suomalaisten osalta. On esitetty arvioita, että suomalainen työvoima voisi korvaantua halvemmalla, mutta en oikein usko siihen”, Kaskiaro sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi vaikkapa tasoitetöitä tekevän yrityksen, joka pääasiallisesti tekee siis asuntojen sisätöitä. Nämä yritykset käyttävät pääosin ulkomaista työvoimaa, ja nyt kysynnän puute painottuu erityisesti asuntotuotantoon.

”Kyllähän sieltä lähtee varmaan puolet työpaikoista pois”, Kaskiaro huomauttaa.

Virosta, Uzbekistanista, Ukrainasta...

Hän arvioi, että ulkomaalaisia työntekijöitä on rakennusalalla jopa 35 000 ja sen päälle vielä tulevat pientalokohteiden tekijät. EU:n ulkopuolelta arvioidaan tulevan työntekijöitä jopa tuhatmäärin pelkästään Uzbekistanista ja Ukrainasta. Uzbekistanilaiset ovat paljolti tasoitetöissä asuntopuolella ja ukrainalaisia on käytetty raudoitushommissa, joka on fyysisesti raskasta.

Rakennusteollisuus arvioi, että lähikuukausina peräti 30 000 alan työntekijää jää työttömäksi. Rakennusliitto on puolestaan arvioinut, että heidän jäsenistään jopa joka kolmas joutuu kortistoon, kun heikon suhdanteen päälle tulee vielä talvi.

Kaskiaro on huolissaan siitä, että miten ulkomaalaiset ammattilaiset saadaan takaisin.

”On suuri huoli siitä, että kun ulkomaalaiset palaavat kotimaahansa, niin kyllähän ne ihmiset voidaan vielä saada töihin, mutta työlupaprosessi voi olla iso ongelma. Kun niitä (työlupia) ei voi etukäteen hakea, niin siinä varmaan nähdään pullonkaula”, Kaskiaro sanoo.

