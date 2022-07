Metsätuholakiin tehtiin vuoden alussa kiristyksiä, jotta kuorellinen kuusipuutavara kuljetettaisiin pois metsistä aiempaa ripeämmin. Tällä on tarkoitus torjua muun muassa kirjanpainajien lisääntymistä ja leviämistä.

Kuluvan kesän perusteella näyttää siltä, että kiristykset olivat tarpeellisia, kertoo kirjanpainajakantaa seuraava Luonnonvarakeskus (Luke). Alkukesän jälkeen kirjanpainajat ovat runsastuneet monella seurantapisteellä pitkin Etelä- ja Keski-Suomea. Ensimmäinen sukupolvi kuoriutui lämpösummatarkastelun perusteella heinäkuun puolen välin tienoilla ja osin ennen sitä, Luke kertoo tiedotteessa.

Tänä vuonna kirjanpainajan parveilu alkoi monilla alueilla tavanomaista myöhempään, kun suuri osa maata oli lumen peitossa vielä toukokuussa. Lämmin kesäkuu kuitenkin muutti tilanteen. Luken feromoniseurannan pyydyksiin on kertynyt suuria määriä kirjanpainajia.

”Korkeimmat saaliit tähän mennessä ovat tulleet perinteen mukaan Etelä-Suomesta, mutta niin sanottu riskiraja (15 000 kirjanpainajaa per pyydysryhmä) on rikottu jo Keski-Suomen pohjoisosissakin, Ähtäri-Äänekoski -korkeudella. Tämä on uutta tässä vaiheessa kesää verrattuna aiempien seurantojen tuloksiin”, kertoo kirjanpainajaseurantaa Lukessa koordinoiva tutkija Tiina Ylioja .

Purukasat. Kirjanpainajat ovat iskeytyneet yksittäiseen tuulenkaatoon. Purukasat kertovat, että rungon sisään on kaivauduttu ja kaarnan alla lisäännytään parasta aikaa. Kuva: Markus Melin / Luke

Kirjanpainajat hyötyivät viime vuoden kuumasta kesästä. Talvehtimaan jäi suuri kirjanpainajakanta, mikä näkyy nyt korkeampina saalismäärinä myös aiempaa pohjoisemmassa.

Puita tehokkaasti nakertava kirjanpainaja hyötyy lämpenevästä ilmastosta Suomessa. Sen takia metsätuholakia kiristettiin 1.1.2022 alkaen, jotta kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljetus metsästä tehostuisi.

”Metsätuholain takarajat kuorellisen kuusipuutavaran poistolle olisivat olleet Keski- ja Itä-Suomen alueella pääosin riittämättömiä, jos niitä ei olisi lakimuutoksella aikaistettu”, sanoo tutkimuspäällikkö Markus Melin Lukesta.

Kartta. Kuvassa näkyy kirjanpainajan feromoniseurannan saaliskertymä 22.7.2022 mennessä. Kullakin seurantapaikalla on kolmen pyydyksen muodostama pyydysryhmä. Kuva: Maanmittauslaitos / Markus Melin / Luke

