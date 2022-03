Venäjän operatiivinen ydinasearsenaali alkuvuodesta on yhteensä 4 477 ydinkärkeä, arvioi Bulletin of the Atomic Scientists. Näistä 1 588 on strategisia taistelukärkiä, joista maaltalaukaistavissa ballistisissa ohjuksissa 812, arviolta 576 sukellusveneistä laukaistavissa ohjuksissa ja ”mahdollisesti” 200 pommikoneiden tukikohdissa.

Tilaajille Tilaajille Tämä sisältö on vain Uuden Suomen tilaajille. Tilaajana saat esimerkiksi: ■ Rajoituksettoman lukuoikeuden kaikkiin artikkeleihin

■ Päivittäiset vain tilaajille suunnatut Tähtijutut Kokeile nyt 1. kk 1 €Digitilaaja, kirjaudu tästä