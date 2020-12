Eduskunnan käsittelyyn tiistaina edennyt sotelakiesitys on jättimäinen muutos niin verotuksen, henkilöstön kuin hallinnon kannalta. Tällaisia muutoksia on luvassa, jos lakiesitys menee eduskunnassa läpi.

Terveys- ja hoivapalvelut ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1. 2023. Sitä ennen on käyty aluevaalit keväällä 2022. Niissä valitaan valtuustot, jotka päättävät hyvinvointialueen palvelujen järjestämisestä.

Palvelujen rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että kuntien valtionosuuksia leikataan ja suuri osuus kuntaveron tuotosta siirtyy valtiolle. Muutokset ovat miljardiluokkaa ja kutistavat pysyvästi kuntien rahoitusta ja toimialaa. Kunnat vastaavat edelleen esimerkiksi päiväkodeista, kouluista, julkisista liikuntapalveluista, puistoista ja kaavoituksesta.

Kuntien tänä vuonna käyttämä kokonaispotti on noin 33,8 miljardia euroa. Jos uudistus tulisi nyt voimaan, potista siirtyisi valtiolle peräti 19,9 miljardia euroa. Prosentteina osuus on 59. Kunnat siis ikään kuin puolitetaan tässä uudistuksessa.

Jos kuntien pitää jatkossa tasapainottaa talouttaan, se tapahtuu kouluista, puistoista ja kulttuurista. Enää ei voi nipistää vanhuksilta ja terveyskeskuksilta, eikä yrittää estää lisälaskuja erikoissairaanhoidosta.

Helsinki on oma oopperansa, sillä se muodostaa oman hyvinvointialueensa. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille tulee omat, muista alueista poikkeavat sääntönsä ja rajansa.

173 000 henkilöä vaihtaa työnantajaa

Henkilöstöä siirtyy kunnista tuhatmäärin jokaisen uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Tyypillisiä siirtyjiä ovat lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja palomiehet. Myös koulujen kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät pois kuntien palkkalistoilta, vaikka koulut jäävät kuntien vastuulle.

Tukipalveluista väki siirtyy alueille, jos puolet tehtävistä liittyy soteen tai pelastustoimeen. Väkeä siirtyy siis myös esimerkiksi keittiöistä, siivouksesta, toimistopalveluista, palkanlaskennasta, tietotekniikasta, laboratorioista ja kuvantamispalveluista.

Näillä näkymin siirtyjiä olisi kaikkiaan 172 900 henkilöä, jotka ovat nyt töissä yhteensä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä. Heidän työvoimakustannuksensa ovat noin 10,7 miljardia euroa vuodessa eli noin 52 prosenttia kaikista kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksista.

Väki siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Esimerkiksi mahdolliset yksityisiä aloja alemmat eläkeiät säilyvät.

Avoin asia on palkkaharmonisointi, jossa samaa tehtävää tekevien palkat yhdenmukaistetaan. Eri kunnat ovat saattaneet maksaa erilaisia palkkoja samankaltaisista tehtävistä. Kuntaliitosten yhteydessä tulleiden oikeudentulkintojen mukaan palkat on usein harmonisoitu ylemmän palkan suuntaan. Luvassa on siis jonkin verran palkankorotuksia, jos muuta ei sovita. Koska siirtyvää väkeä ja harmonisoitavaa on valtavasti, tästä koitunee satojen miljoonien eurojen lisäkustannuksia.

Hyvinvointialueille siirtyvät myös sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät varoineen ja velkoineen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sairaaloita ja niiden uudishankkeita. Lainoille myönnetään valtiontakaus, jolla turvataan velkojien asema ja säilytetään lainat nollariskiluokassa.

