Vantaalaisessa koulussa tapahtunut väkivallanteko on käynnistänyt laajan keskustelun kouluväkivallasta. Asiaan otti kantaa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Vantaalaisessa koulussa tapahtui viime viikolla pahoinpitely, jossa loukkaantui yksi oppilas ja paikalle kutsuttiin ambulanssi. Vantaan kaupungin mukaan tekijöinä olivat kuudesluokkalaiset oppilaat.

Presidentiltä kysyttiin tapauksesta YK:n yleiskokouksen takia järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Ikävä kyllä siinä kiusaaminen on edennyt fyysisen pahoinpitelyn asteelle, siis rikokseksi”, Niinistö totesi ja lisäsi ymmärtäneensä, että saman tyyppistä on tapahtunut muuallakin Suomessa.

Presidentti huomautti, että koulujen ja viranomaisten lisäksi kodeissa on suuri vastuu. Myös kodeissa pitää Niinistön mukaan osata kysyä nuorelta, miksi tahtoa pahaa toiselle, ja sitä olisi syytä pohtia myös nuorten itse.

”Kyllä nuorenkin ihmisen pitäisi kyetä itselleen vastaamaan, että ’miksi teen pahaa toiselle’ ja ymmärtää se, että ei siitä itse ainakaan mitään hyödy”, Niinistö sanoi.

Presidentti toivoi, että tiedot, joiden mukaan kiusaaminen on vähentynyt, pitävät paikkansa.

Vantaa lupaa selvittää tapauksen perusteellisesti

Vantaan kaupunki tiedotti keskiviikkona selvittävänsä kyseisen tapauksen perusteellisesti ja ryhtyvänsä myös toimenpiteisiin yleisen turvallisuuden parantamiseksi kouluissa. Koulujen turvallisuuskysymyksiä selvitetään opetus- ja nuorisotoimen kanssa yhteistyössä.

Asiaa käsitellään lähiaikoina myös luottamuselimissä. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo tiedotteessa olevansa sekä järkyttynyt että ymmällään vakavasta väkivallasta alakoulussa.

”Meillä on nykyisin kouluilla nuorisotyöntekijöitä yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Jatkossa kiinnitämme huomiomme yhä nuorempiin ja tulen osoittamaan budjetissa tähän rahoitusta. On myös syytä miettiä, mikä on netin osuus siinä, että ongelmat ja häiriökäyttäytyminen siirtyvät yhä nuorempiin. Nyt kyseessä siis ovat olleet alakoululaiset. Myös tekijöiden vanhempien täytyy osallistua tilanteen selvittämiseen. Suhtaudumme asiaan vakavasti, emmekä jätä sitä tähän”, Viljanen painottaa.

Tiedotteen mukaan kiusaamisen vastaista työtä tehdään Vantaalla monilla toimivilla malleilla eri kouluissa ja työn koordinointia on päätetty vahvistaa edelleen, jotta kaikilla kouluilla olisi varmasti kiusaamisen vastaiseen työhön toimiva malli.

”Kaupunkitasoisella koordinaatiolla tuetaan hyvien käytäntöjen jakamista koulujen välillä. Myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Toiveena on, että jatkossa pystytään entistä paremmin puuttumaan kiusaamiseen systemaattisesti ja ennaltaehkäistä vakavia kiusaamistilanteita”, kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand kertoo tiedotteessa.

Toisen asteen oppilaitoksissa ja yläkouluilla on muutaman vuoden ajan työskennellyt yhteensä 15 erityisnuorisotyöntekijää. Kaiken kaikkiaan Vantaan koulut ovat tiedotteen mukaan rauhallisia oppimisympäristöjä.

”Viime aikoina on huomattu, että yhä nuoremmilla oppilailla on levotonta käytöstä ja ongelmia koulunkäynnissä. Erityisnuorisotyöntekijät ovat turvallisia aikuisia, joilla on mahdollisuus kohdata nuoria kokonaisvaltaisesti ja tarjota tukea sekä kouluympäristössä että vapaa-ajalla. Siksi myös alakouluille ollaan palkkaamassa erityisnuorisotyöntekijöitä", Åstrand sanoo.

Kouluilla toimii myös esimerkiksi oppilashuollon kuraattoreita ja psykologeja. Lisäksi Vantaan kaupunki on rekrytoimassa 22 monikielistä ohjaajaa vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.

"Monikieliset ohjaajat tukevat koulunkäyntiä tarvittaessa kaikissa Vantaan kouluissa. Ohjaajia rekrytoidaan useista eri kieliryhmistä”, kertoo kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Monikielisen ohjaajan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti ainakin yhtä seuraavista kielistä: arabia, somali, albania tai venäjä. Ohjaajien on tarkoitus aloittaa työssään syysloman jälkeen.

”Jokaisessa koulussa on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja häirinnältä. Kouluilla on toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen, kuinka kiusaamistilanteissa toimitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi KivaKoulu ja vertaissovittelu. Kehitämme kuitenkin edelleen toimintaamme”, Kalke kertoo.

Tapaus puhutti eduskunnassa

Vantaan tapaus puhutti myös eduskunnassa, kun täysistunnossa käsiteltiin kansalaisaloitetta lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttumisesta alakouluissa. Aloitteessa esitetään, että Suomen alakouluihin velvoitettaisiin lailla työntekijä, jolla on terapeuttisia valmiuksia ja joka kykenisi muun muassa ennaltaehkäisemään koulukiusaamista.

Sivistysvaliokunta toteaa mietinnössään, että uusia säännöksiä, jotka velvoittavat opetuksen järjestäjiä palkkaamaan kouluihin uusia ammattihenkilöitä, ei ole tarkoituksenmukaista antaa. Valiokunnan mukaan laki velvoittaa jo tällä hetkellä opetuksen järjestäjän monialaisena yhteistyönä huolehtimaan siitä, että koulun toiminta järjestetään oppilaiden hyvinvointi turvaten ja oppilaat saavat tarvitsemansa yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen riittävän varhaisessa vaiheessa.

Valiokunta katsoo, että ensisijaista on parantaa nykyisen lainsäädännön toimeenpanon vahvistamista toimintoja kehittämällä kaikilla koulutusasteilla. Valiokunnan mukaan kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuvat useimmiten monikulttuurisesta taustasta tulevat sekä maahanmuuttajalapset ja ‑nuoret ja kodin ulkopuolelle sijoitetut sekä toimintarajoitteiset ja sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret.

Monet kansanedustajat toivat salissa käydyssä keskustelussa esiin Vantaan tapauksen, niin myös kansalaisaloitteen vireillepanija Ari Koponen (ps).

”Jatkuvasti törmään kommentteihin, että kouluissa on jo opettajat, kuraattorit ja psykologit. Missä he olivat nyt, kun lapsi Vantaalla traumatisoitiin keskellä koulupäivää? Mikäli nykyiset koulun tarjoamat palvelut ovat riittäviä, niin miksi näin pääsee tapahtumaan?” Koponen sanoi.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) peräänkuulutti resursseja ja piti Vantaan tapauksessa erittäin raskauttavana sitä, että fyysisen väkivallanteon kuvasivat monet koulun oppilaat.

”Kiusaamista esiintyy siten sekä reaalimaailmassa että sosiaalisessa mediassa ja valitettavasti yhä edelleen monesti aikuisilta täysin piilossa. Ja se olikin hyvä huomio, jonka Timo Heinonen (kok) täällä tänään nosti esille: edelleen lasten ja nuorten kokemus on se, että aikuiset eivät tunnista, eivät näe kiusaamista. Avoin fyysinen väkivalta on usein se raain lopputulos", Honkasalo sanoi.

Myös kansanedustaja Marko Asell (sd) tuomitsi tapauksen.

”Tapaus on törkeä, ja varsinkin jos sellaista on jo pitkään jatkunut, niin herää tietysti ihmetystä, miksi kyseistä toimintaa ei ole koulun opettajien ja muiden valvojien toimesta huomattu tai siihen ei ole puututtu. Joka tapauksessa näissä tilanteissa, tietysti kun käydään näitä kehityskeskusteluita ja muita, usein on ollut niin, että kiusattu joutuu vaihtamaan koulua, mutta myöskin se vaihtoehto olisi kyllä hyvä olla siinä pöydällä, että kiusaajat vaihtavat koulua ja heidät hajautetaan, jos mahdollista”, Asell totesi.

Perussuomalaisten Sanna Antikainen toivoi, että väkivallantekijöiden lisäksi myös velvoitteitaan rikkonut koulu joutuisi vastuuseen.

Mielenterveys- ja koulutusalan yrittäjänä aiemmin toiminut kansanedustaja Sofia Virta (vihr) totesi kuulleensa asiakkailtaan lohduttoman usein, että ihmiset olivat lapsena yrittäneet kertoa kokemuksistaan, mutta hätään ei vastattu.