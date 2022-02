Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo, ettei korkojen nousu ole ”ihan nurkan takana”, mutta lähempänä kuin aikaisemmin.

”Suomen, kuten kaikkien muidenkin euromaiden, tulee varautua lainanhoitokulujen nousuun. Meillä ei ole paniikkia, mutta julkisen talouden kestävyyttä on ryhdyttävä parantamaan”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Rehn viittaa EKP:n neuvoston tuoreisiin päätöksiin. EKP aloitti rahapolitiikan asteittaisen normalisoinnin joulukuussa.

”Tämä tarkoittaa sitä, että nyt edetään kahdessa vaiheessa, eli ensinnäkin pandemiaan liittyvän (valtionlainojen) osto-ohjelman netto-ostot päättyvät maaliskuun lopussa. Sen jälkeen tulee tietty pehmentävä siirtymävaihe tässä yleisessä osto-ohjelmassa ja se todennäköisesti päättyy kolmannella neljänneksellä elikkä syyskuun loppuun mennessä. Jossakin vaiheessa sen jälkeen edessä on ensimmäinen EKP:n ohjauskoron nosto, jos taloudessa ei tule uutta takapakkia geopoliittisten jännitteiden tai pandemian pahenemisen takia”, Suomen Pankin pääjohtaja sanoo.

Rehnin mukaan hallituksen perjantaina päättämät työllisyystoimet oikean suuntaisia, mutta rakenteellisia toimia olisi vietävä eteenpäin.

”Menokehyksiin olisi syytä palata ensi vuodesta lähtien. Se on paras keino huolehtia julkisen talouden kestävyydestä pitkällä aikavälillä.”

Rehn korostaa, että rahapolitiikalla on ”aika vaikea” vaikuttaa energian hintaan.

”Toissavuonna energian tuonti Eurooppaan oli 200 miljardia euroa, viime vuonna se nousi 335 miljardiin euroon ja se on pois eurooppalaisten kuluttajien kukkarosta”, hän kuvailee tilannetta.

Rehn toivoo malttia keskusteluun energian hintojen ja kuluttajahintojen eli inflaation noususta. Hän varoittaa talouskasvun tukahduttamisesta.

”Meillä oli noin 10 vuoden hyvin alhaisen inflaation jakso. Nyt ihan viime vuosina, oikeastaan pandemian seurauksena ja energian hintojen takia, inflaatio on voimakkaasti nopeutunut. Nyt on tärkeä katsoa keskipitkää aikaväliä parin kolmen vuoden päähän. Jos me reagoisimme nyt hyvin nopeasti, aiheuttaisimme todennäköisesti talouden toipumisen tukahduttamisen. Sen takia on tärkeää katsoa tämän vaiheen yli vuoteen 2023-2024. Näkymä on se, että inflaatio on riesa vielä tämän vuoden aikana, mutta sen jälkeen ollaan aika lähellä EKP.n tavoitteessa 2 prosentin inflaatiosta.”