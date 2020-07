Ebolan löytänyt belgialainen mikrobiologi ja virologi Peter Piot varoittaa koronapandemian voivan kestää vuosia.

”Jos ajatellaan Eurooppaa, niin käytännöllisesti katsoen kaikki maat ovat onnistuneet hillitsemään viruksen leviämistä. Totuus on kuitenkin, että koronapandemia on vasta aivan alussa. Se ei ole vielä ohi, vaan itse asiassa pandemia on vasta alkanut ja se voi kestää vuosia”, hän sanoo espanjalaisen El Pais -lehden haastattelussa, jonka myös Italian Huffington Post on julkaissut.

Maailman tunnetuimpiin virologeihin kuuluva Piot on tutkinut ebolan ohella laajasti myös HIV-virusta. Nyt hän toimii Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin neuvonantajana koronavirustilanteessa.

”Meidän on nyt varauduttava koronan toiseen aaltoon. Toivon, ettei siitä tule tsunamia, vaan jotain samanlaista kuin Saksassa tai Koreassa nähdyt paikalliset tartuntapiikit. Niin kauan kuin on infektioille alttiita ihmisiä, virus on vaarallinen.”

Piot korostaa, että koronavirukselta ollaan varmasti turvassa vasta, kun sitä vastaan on kehitetty rokote.

”Monet sanovat, että rokote on valmis lokakuuhun mennessä, mutta todennäköisemmin se on valmis vuonna 2021. Vasta rokote voi todella auttaa pitämään epidemian kurissa.”

Hän arvioi, että todellisuudessa koronatartuntoja on maailmassa raportoitua enemmän. Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan tartuntoja on sunnuntaihin mennessä raportoitu globaalisti 12,9 miljoonaa ja virus on vienyt kaikkiaan noin 568 000 ihmisen hengen.

”Uskon, että olemme realistisesti lähellä 20 miljoonaa tartuntaa maailmanlaajuisesti ja että jopa kuolemantapauksia on paljon enemmän kuin ilmoitettu. Koronavirus, kuten HIV, on hiljainen epidemia, mutta se on myös paljon enemmän, suurin sosiaalinen kriisi rauhan aikana”, Piot kommentoi.

71-vuotias virologi sairasti itse koronan maaliskuussa.

”Nyt tiedän, millaista on tuntea virus myös sisältäpäin. Se on hyvin erilainen ja hyödyllinen näkökulma, joka on antanut minulle paljon enemmän syitä taistella koronaa vastaan tutkijana.”

Hän on aikaisemmin kertonut koronatartunnastaan Sciencemag-tiedesivustolle kirjoittamassaan artikkelissa. Piotin mukaan virus jättää jälkensä myös taudista parantumisen jälkeen ja esimeriksi kävely on hankalaa lihasten heikennyttyä sairaalajakson seurauksena.

Piot huomauttaa myös , että koronaviruksesta kerrottu kohtalaisen alhainen kuolleisuusluku ei ole koko totuus, sillä monelle potilaalle jää taudista muistoksi esimerkiksi kroonisia sydän ja munuaisongelmia.

”Tunnen oloni haavoittuvammaksi. Katson viruksia nyt uusin silmin. Olen aina kunnioittanut suuresti viruksia ja tämä asia ei ole muuttunut.”

