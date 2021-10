Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeensa koronavirustestiin hakeutumisesta. Päivitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön uuteen testausstrategiaan.

Kaksi koronarokoteannosta saaneen ei ole yleensä tarpeen mennä koronatestiin, vaikka oireita ilmenisi, jos toisesta rokoteannoksen saamisesta on kulunut yli viikko.

”Yleensä kaksi rokoteannosta saaneen ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisien virusinfektion oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi. Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon”, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoo tiedotteessa.

Kaksi koronavirusrokotetta saaneen suositellaan hakeutuvan testiin, kun hänellä on koronavirusinfektion oireita ja toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko. Lisäksi testiin tulisi hakeutua jos on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana, tai asuu ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä tai työskentelee sosiaali- terveysalalla hoito- tai hoivatyössä.

Myös vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvalle tai ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta kuuluvalle suositellaan testausta.

Rokottamattomille tai yhden annoksen saaneille suositellaan yhä testiä oireiden ilmetessä

THL suosittelee hakeutumaan koronatestiin, jos oireisella ei ole kahden rokoteannoksen antamaa suojaa. Koronatestiin on hyvä mennä, kun on koronavirusinfektion oireita ja ei ole saanut yhtään koronarokoteannosta tai on saanut vain yhden rokoteannoksen. Testiä suositellaan myös, jos on sairastanut koronavirustaudin yli 6 kuukautta sitten eikä ole saanut rokotetta.

Alle 12-vuotiaan lapsen ei ole aina tarpeen käydä koronatestissä, jos hän sairastuu. Miten sitten toimitaan, kun lapselle tai nuorelle tulee koronavirukseen sopivia oireita?

”Sairaanhoitopiireillä voi olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testeihin hakeutumisesta esimerkiksi alueellisen epidemiatilanteen takia. Kannattaakin tarkastaa oman alueen terveysviranomaisten ohjeet siitä, milloin koronatestiin on hyvä hakeutua”, Helve kertoo.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri voi myös harkintansa mukaan päättää testaamisesta THL:n suosituksesta poiketen.