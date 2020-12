Lontooseen on määrätty poikkeuksellisen tiukat koronarajoitukset viruksen mutaation vuoksi.

Uusia rajoituksia. Lontooseen on määrätty poikkeuksellisen tiukat koronarajoitukset viruksen mutaation vuoksi.

Uusia rajoituksia. Lontooseen on määrätty poikkeuksellisen tiukat koronarajoitukset viruksen mutaation vuoksi.

Britanniassa leviävä koronaviruksen mutaatio on uutistoimistojen mukaan ajanut maan kaaokseen. Britannian hallitus tiedotti sunnuntaina, ettei virustilanne ole juuri nyt hallinnassa.

”Edessämme on pitkä tie tämän tilanteen hoitamisessa. Ottaen huomioon kuinka nopeasti mutaatio leviää, tämä on hyvin vaikea hallita. Olennaista on rokotusten jatkaminen ihmisten pitämiseksi turvassa”, terveysministeri Matt Hancock kommentoi Reutersin ja BBC:n mukaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan uudet, entistä tiukemmat koronarajoitukset ovat aiheuttaneet paniikkireaktioita ihmisten pyrkiessä pitämään turvavälejä toisiinsa ja poistumaan Lontoosta, jossa viruksen mutaatio leviää muuta Britanniaa voimakkaammin.

Useat Euroopan maat, muun muassa Italia, Hollanti ja Belgia ovat estäneet Britanniasta saapuvat matkustajalennot. Saksa ja Ranska harkitsevat samaa. Saksalaisen Bild-lehden lähteiden mukaan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron pohtivat koko EU:n laajuista kieltoa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL ei toistaiseksi linjannut mitään Britannian tilanteesta. Muun muassa Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo ihmettelee tätä.

”Koronaviruksen uusi tyyppi jyllää Britanniassa, WHO varoittaa, Hollanti kielsi lennot, mutta Suomessa STM ja THL ovat viikonlopun vietossa, kun mitään infoa ei tule”, hän hämmästelee Twitterissä.

Myös vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen kannattaa nopeita toimia. Hän huomauttaa, etteivät Hollanti, Italia ja Belgia tee päätöksiä kevyin perustein.

”Pandemiaa rajoittava lentotauko kannattaisi tehdä välittömästi ja ennakoiden. Lennot voi avata uudestaan heti, kun on mahdollista. Liian hidas reagointi olisi peruuttamatonta. Lentotauko peruu suunnitelmia ikävällä tavalla, mutta aggressiivisemmin tarttuva koronan muoto uhkaa useamman elämää ja selviytymistä”, hän tviittaa.

THL:n pääjohtaja Markku Tervauhauta kertoo Helsingin Sanomille, että THL osallistuu sunnuntai-illan aikana kansainvälisiin kokouksiin, joissa kootaan tilannekuvaa Britanniassa havaitusta koronaviruksen mutaatiosta. Tervahaudan mukaan on mahdollista, että THL pystyy jo sunnuntai-illan aikana tekemään suosituksia asiassa.

BBC:n siteeraamien brittiviranomaisten mukaan mutaatio tarttuu jopa 70 prosenttia herkemmin kuin koronan aikaisempi versio. Uutistoimistojen mukaan Lontoon tartunnoista yli 60 prosenttia on mutaation aiheuttamia.

LUE LISÄÄ: