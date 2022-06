Suomen Nato-hakemus on jumissa, arvioi tasavallan presidentti Sauli Niinistö Ylelle.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa toukokuussa, minkä jälkeen Nato-maa Turkki alkoi nopeasti esittää julkisuudessa ehtoja maiden jäsenyyksille. Natoon pääseminen vaatii hyväksynnän kaikilta Naton jäsenmailta.

Niinistö totesi Ylen A-studiossa, että hakemus on niin jumissa, ettei julkisuuteen ole kerrottu etenemisestä, koska sitä ei ole tapahtunut.

”Ei sitä kuitenkaan ehkä ihan niin synkkänä uutisena kannata ottaa sen vuoksi, että kyllä tässä vähän tällainen ajan peluun tunnelma on. Ja kyllä sitä osattiin vähän ennakoidakin siinä vaiheessa, kun Turkki liikkeelle lähti”, Niinistö sanoi A-studiossa maanantaina.

Seuraava neuvottelu sopimatta

Yksi palaveri on pidetty, mutta seuraavaa ei ole ”saatu aikaiseksi”, Niinistö kertoi. Presidentin mukaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ajanpeluu saattaisi liittyä tulossa oleviin vaaleihin, mutta toisaalta vaaleihin on vielä aikaa.

”Silloin kun asioita pannaan hakaukseen noin näyttävästi, niin taitaa vähän tähän kansainväliseen diplomatiaan kuulua, että ei siitä sitten heti hakaa irroteta tai avata. Se näyttää silloin todellisemmalta.”

Yksi Turkin tavoite saattaa olla nostaa isosti esiin terrorismihuoliaan, presidentti pohti. Turkin terrorismihuoliin nähden Suomi ei poikkea keskimääräisestä Nato-maasta, joten ”kovin paljoa ei ole petraamisen varaa”. Turkki on ollut tyytymätön esimerkiksi Suomen ja Ruotsin torjumiin luovutuksiin.

Aseviennin kohdalla Ruotsi näyttää ottaneen linjan, että Naton jäseninä Turkkiin suhtauduttaisiin toisella tavalla kuin nykyisin, eli kumppanina, ja tällainen ehkä Suomessakin on otettava pohdintaan, presidentti totesi.

”Potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus”?

Niinistö totesi Kultaranta-keskusteluissa viikonloppuna Nato-prosessista, että Suomi ja Ruotsi etenevät käsi kädessä. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak piti ilmoitusta ”potentiaalisesti katastrofaalisena”.

Miksi Suomi ei voisi pyrkiä liittymään Natoon eri aikaan kuin Ruotsi?

”En usko, että siitä olisi meille mitään hyötyä”, Niinistö vastasi A-studiossa.

”Olisihan se aika outoa”, hän jatkoi ja huomautti, että Suomi on koko kevään liikkunut Ruotsin kanssa yhdessä ja ruotsalaisten mukaan jopa houkutellut Ruotsin mukaan Nato-prosessiin.

Presidentti painottaa turvallisuusnäkökulmaa.

”Se on se, että Suomi ei jäisi ikään kuin roikkumaan niin, että takana on tyhjää, vaan viisas puolustaja toimii sillä tavalla, että puolustuksella on syvyyttä, joka takaa esimerkiksi joustavan huollon ja mitä tahansa tarvitaankin.”

Lisäksi ”Pohjolan vakaa kokonaisuus” on presidentin mukaan turvallisuuden kannalta tärkeää laajassa kuvassa.

