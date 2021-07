Koronapandemia on iskenyt raskaasti elokuvateattereihin. Moni pitkään kiinni olleista teattereista avasi ovensa kesäkuun alussa.

Koronarajoitukset kuitenkin vähentävät asiakkaiden määrää. Pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Turussa elokuvateattereissa vaaditaan yhä kahden metrin turvaväliä. Muualla Suomessa vaaditaan metrin turvaväli.

”Rajoitusten puitteissa on oltu ihan tyytyväisiä kävijämääriin. Varmasti kävijöitä olisi enemmän erityisesti pääkaupunkiseudulla, jos saleihin voisi ottaa enemmän ihmisiä”, kertoo Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Turvavälirajoitusten takia pääkaupunkiseudun, Lahden ja Turun Finnkinoissa on käytössä keskimäärin noin 20 prosenttia elokuvateattereiden kapasiteetista. Muualla Suomessa kapasiteetista on käytössä 50 prosenttia.

Cinamon-elokuvateattereiden Suomen-maajohtaja Antti Knuuttila kertoo, että Redin elokuvateatterissa saadaan käyttöön keskimäärin noin 25 prosenttia salikapasiteetista.

”Se on neljäs osa siitä mitä voitaisiin ottaa. Asiakkaita on yhteensä muutama sata päivää kohti”, Knuuttila sanoo.

Cinamon Redi on kustannussyistä jättänyt arkipäivisin yhden näytöskierroksen kokonaan pois. Knuuttila on silti hyvillään, että elokuvateatterin ovet ovat auki.

”Ihan mahtavaa, että olemme saaneet taas asiakkaita katsomoon.”

Väkeä riittää myös pienempiin teattereihin

Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Riviera-elokuvateatterissa asiakkaita on kesällä riittänyt. Turvavälivaatimusten vuoksi normaalisti 50-paikkaisessa elokuvateatterissa käytössä on 28 paikkaa.

”Tosi hyvin on mennyt rajoituksiin nähden. Lähes kaikki näytökset ovat loppuunmyytyjä ja monet näytökset myydään loppuun useampi viikko etukäteen. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja onnellisia päästessään elokuviin, ja me olemme onnellisia, että olemme päässeet näyttämään leffoja”, kertoo Rivieran Hanna Hynynen.

Riviera on mukautunut rajoituksiin kerta toisensa jälkeen, ja pyrkinyt pitämään ovensa avoinna myös silloin, kun Finnkino ja Cinamon ovat olleet suljettuna. Henkilökunnasta on kuitenkin ollut puolet lomautettuna.

”Olemme aina keksineet jonkun ratkaisun rajoituksiin. Toisaalta on ollut innostavaa, että olemme aina pystyneet mukautumaan tilanteeseen, mutta on rasittavaa, että niitä muutoksia on tullut todella monta kertaa ja aina yllättäen”, Rivieran Atte Laurila sanoo.

Syksyn isoja ensi-iltoja odotetaan

Monien elokuvien ensi-iltoja on viimeisen vuoden aikana siirretty. Knuuttilan mukaan elokuvastudioilla ja -levittäjillä onkin nyt vino pino uusia elokuvia odottamassa otollista hetkeä.

”Jos syksyllä saadaan ottaa enemmän porukkaa saleihin, voi tulla aikamoinen ruuhka ensi-iltojen osalta”, hän sanoo.

Tällä hetkellä sekä Cinamonin että Finnkinon ohjelmistossa asiakkaita kiinnostavat Fast and Furious 9 ja Marvel Studiosin vakoojatrilleri Black Widow.

”Suomalainen nuorten ja lasten elokuva Pertsa ja Kilu tuli ensi-iltaan viime viikolla, se on vetänyt ihan kivasti”, kertoo Wolf-Mannila.

Ensi viikolla ensi-iltansa saa viimein myös Luokkakokous 3 -elokuva, jonka uumoillaan herättävän kiinnostusta.

”Kiva, että studio ja levittäjä uskalsivat ottaa riskin ja tuoda sen vielä tähän kesään”, Knuuttila sanoo.

Rivierassa suosiossa ovat hieman pienempien ja erilaisten elokuvantekijöiden filmit. Erityisesti asiakkaita ovat vetäneet elokuvat Yhdet vielä, Lupaava nuori nainen ja parhaan elokuvan Oscarin voittanut Nomadland.

”Tuntuu suorastaan, että on ruuhkaa kalenterissa eikä voida ottaa kaikkea, mitä olisi jo kesällä tarjolla, koska tietyille leffoille on niin paljon kysyntää”, Hynynen kertoo.

Syksyllä odotetaan erityisesti Cannesin elokuvajuhlilla nähtyjä elokuvia, kuten Grand Prix -palkinnon voittanutta Hytti nro 6:ta.

Rajoitukset jo nyt tiukat – Miten käy neljännessä aallossa?

Kovat rajoitukset kulttuurialalla ovat puhuttaneet läpi pandemia-ajan. Vähentyneet asiakasmäärät ja kiinni olleet elokuvasalit johtivat lopulta Cinamonin Triplan elokuvateatterista luopumiseen.

”Kyllähän sen jokainen ymmärtää, että jos joutuu pistämään luukut kiinni ja yhteistyökumppaneiden kanssa ei päästä neuvotteluissa eteenpäin, niin puoli vuotta mille tahansa firmalle ilman liikevaihtoa kulujen juostessa on aika mahdoton paikka”, Knuuttila sanoo.

Mall of Triplan elokuvateatterin operaattorina aloittaa loppukesästä elokuvateatteriketju Bio Rex Cinemas Oy.

Aiemmin tällä viikolla Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen kertoivat Suomen siirtyneen koronapandemian neljänteen aaltoon. Nyt odotellaan sen vaikutuksia niin elokuvateatteritoimintaan kuin muullekin kulttuurialalle.

”Seuraamme koko ajan tilannetta aktiivisesti ja toimimme aina kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että viranomaiset ottaisivat huomioon hyvän rokotustilanteen ja arvioisivat tilannetta aina kulloinkin sen mukaan”, Wolf-Mannila sanoo.

Hänen mukaansa elokuva-ala on kokenut rajoitukset epäoikeudenmukaisina.

”Elokuvateattereissa ei ole Suomessa tai maailmalla toistaiseksi todettu yhtään tartuntaketjua, vaikka meitä on kuitenkin koko ajan kaikista tiukimmin rajoitettu.”

Knuuttila on samoilla linjoilla.

”Toki jonkinlaiset rajoitukset on syytä olla, eikä aivan loppuun myytyjä täysiä saleja tässä tilanteessa myydä. Rajoitusten pitäisi kuitenkin olla kohtuullisia suhteessa muuhun yhteiskuntaan”, Knuuttila sanoo.

Myös Rivieran Hynynen ja Laurila toivovat, että kulttuuritapahtumien rajoituksia ei lähtökohtaisesti oltaisi ensimmäiseksi kiristämässä.

”Meillä on aika tiukat rajoitukset jo nyt ja niiden kiristäminen tarkoittaisi todella tiukkoja rajoituksia kulttuurialalle. Kaikkeen kuitenkin valmistaudutaan henkisesti”, Hynynen sanoo.