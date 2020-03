Hallitus selvittää mahdollisuutta järjestää erillinen karanteenitila Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyteen, kertoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) torstai-illan A-studiossa Ylellä.

Hän korosti, ettei ole vastuuministeri asiassa ja kuuli suunnitelmasta juuri ennen ohjelman alkamista. Hän ei tiedä kaikkia yksityiskohtia.

”Tämä on toisen ministerin vastuualueella, enkä ole itse hänen kanssaan juuri nyt puhunut, mutta sain sellaisen tiedon, että tällaista on nyt ajateltu. Lähden siitä, että valmistelu tältä osin on käynnissä”, Henriksson sanoi A-studiossa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) erityisavustaja Timo Lehtinen vahvistaa Ylelle, että lentokentän lähelle sijoitettava erillinen karanteenitila on ollut esillä hallituksen keskustellessa ulkomailta saapuvien suomalaisten paluutoimenpiteistä. Hän ei avannut asian yksityiskohtia.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa selvisi, mistä on kyse. Hallitus ei tällä hetkellä valmistele valvotun karanteenin järjestämistä.

Mukana valmistelussa on Henrikssonin mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, jonka toimitusjohtaja Juha Tuominen nosti asian pöydälle A-studiossa. Tuominen oli selvästi huolissaan erityisesti Suomeen Espanjasta palaavista. Koronatilanne Espanjassa on pahenemassa koko ajan.

”Tämä on kyllä asia, josta olen todella vakavasti huolissani”, hän sanoi A-studiossa.

”En pidä ollenkaan mahdottomana, etteikö joka lentokoneellinen toisi tänne useamman määrän tartuntoja. Nämä THL:n mallit eivät ole lähteneet laskemaan näitä ja jos sieltä tulee paljon väkeä, se on selkeästi ongelma meille. He tulevat levittämään silloin sitä tautia. En tiedä, haluatteko kuulla tätä, mutta oma mielipiteeni kyllä on, että meidän pitäisi tehdä valvottu karanteeni tälle porukalle.”

”Minä en halua, että se porukka lähtee tartuttamaan.”

Tuomiselle valvottu karanteeni tarkoittaa, että palaajat ohjataan esimerkiksi lentokenttähotelliin kahdeksi viikoksi. Tuominen huomautti, että HUS joutuu laskemaan tehohoitokapasiteettinsa, joten asia kiinnostaa heitä erityisesti, sillä nytkin tehohoitokapasiteetti joudutaan Tuomisen mukaan jo kolminkertaistamaan ja se on ”todella kova työ”.

Kotiutuslentoja jo tänään

Tavoitteena on Tuomisen mukaan, että yksi suomalainen tartuttaisi vain 1,6 ihmistä. Siihen tarvitaan kaikki hallituksen ilmoittamat rajoitukset. Italian Lombardiassa kyseinen luku oli peräti 3.

Tuominen huomauttaa, että Suomi on tehnyt päätöksen lähteä aktiivisesti hakemaan ihmisiä ulkomailta pois ja nyt on katsottava, että se tehdään järkevällä tavalla. Tuomisella ei ole tarkkaa tietoa kotiutuksista, mutta hänen mielestään päätökset pitää olla tehtynä siinä vaiheessa, kun kotiutuslennot tulevat.

”Tässä on siis hoppu.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että ensimmäiset paluulennot järjestetään jo tänään perjantaina Kyprokselta ja Portugalista. Haaviston mukaan arviolta vielä muutama tuhat suomalaista on palaamassa tai etsimässä paluuyhteyttä takaisin Suomeen.

Haaviston mukaan 41 000 suomalaista oleskelee ulkomailla matkustusilmoitusten perusteella. Heistä noin puolet on matkailijoita. Luvut ovat suuntaa antavia, koska kaikki eivät tee matkustusilmoitusta tai peru sitä palattuaan kotimaahan.

Eniten matkustusilmoituksen tehneitä oli Espanjassa, yli 7 000. Yhdysvalloissa ja Thaimaassa on molemmissa yli 3000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista.

HUSin Tuomisella oli vakava viesti suomalaisille. Hänen mukaansa kansan pitäisi nyt hyväksyä se, ettei tällä hetkellä voida lähteä siitä, että välttämättä tiedetään ylihuomisesta. Hän huomauttaa, että ”karhua ei ole vielä edes kaadettu”.

”Nyt pitää asennoitua siihen, että juhannukseen asti ollaan tässä ihan kiltisti ja kuunnellaan, mitä tehdään”, Tuominen sanoi A-studiossa.

Päivitetty uusilla tiedoilla klo 10.21.