Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan päätös al-Holin leirillä olleiden suomalaislasten ja heidän äitiensä kotiuttamisesta oli viranomaisharkintaa, joka noudatti hallituksen linjausta suomalaisten lasten suojelemisesta.

Marinilta kysyttiin lehdistötapaamisessa, mikä oli hallituksen rooli päätöksenteossa.

”Tämä on viranomaisharkintaa ja viranomaispäätös, erityisedustaja Jussi Tanner on tämän asian arvioinut. Hän on toiminut hallituksen linjan mukaisesti: jo vuosi sitten hallitus muodosti linjansa, että pyrimme kotiuttamaan suomalaiset lapset al-Holista niin pikaisesti kuin mahdollista”, Marin sanoi.

”Viranomaiset ovat tehneet heille kuuluvaa työtä, eli arvioineet yksilökohtaisesti tilannetta.”

Suomi kotiutti sunnuntaina Syyriassa sijaitsevalta leiriltä kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan ”vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista”, joten myös lasten äidit tuotiin Suomeen.

”Suomen viranomaisilla on perustuslain 22 §:n mukainen velvoite turvata leireillä pidettyjen suomalaislasten perusoikeudet, mikäli se on mahdollista. Al-Holin leirillä pidettyjen lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen”, ulkoministeriö tiedotti.

Marinilta kysyttiin myös radikalisoituneisiin äiteihin liittyvistä turvallisuushuolista, joita oppositio ja tutkijat ovat tuoneet esiin. Marinin mukaan ”on selvää, että tämänkaltaisiin tilanteisiin liittyy riskejä”, mutta hän jätti näiden huolien tarkemman avaamisen turvallisuusviranomaisille.

”Ennen muuta tässä on varmasti toimittu niin, että on katsottu miten voidaan turvata lasten oikeuksien toteutuminen ja saada heidät turvaan ja suojaan”, pääministeri sanoi.

Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä. Marin ei ottanut kantaa jatkotoimiin, jotka nekin on viranomaisten harkinnassa.

Pekka Haavisto kommentoi myös

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi erityisedustajan ja viranomaisten ratkaisua maanantaina. Haaviston mukaan viranomaistoimissa on toimittu hallituksen linjausten mukaan.

Häneltä kysyttiin, onko leirillä suomalaisnaisia, joita epäiltäisiin rikoksista Syyriassa ja joita odottaisi paikallinen oikeudenkäynti, ja onko Suomi neuvotellut näistä oikeudenkäynneistä kurdiviranomaisten kanssa.

”Kurdiviranomaiset ovat meitä informoineet noin vuosi sitten, että heillä on suunnitelma omista oikeustoimista, ja koronapandemia on tätä suunnitelmaa ilmeisesti lykännyt”, Haavisto kertoi.

”Meidän vastakysymyksemme on tietysti ollut, kun kurdihallinto on tällainen autonominen hallinto Syyrian sisällä, että mitä lainsäädäntöä siellä noudatetaan. Meidän pelkomme on ollut esimerkiksi kuolemanrangaistuksen käyttö, mitä Suomi ei voi hyväksyä. Tähän tilanteeseen keskustelut ovat toistaiseksi jääneet.”

Haaviston mukaan kurdihallinto on tarkka siitä, keitä se leireiltä vapauttaa. Haavisto kertoi käsityksensä olevan, että leireiltä vapautettujen ihmisten suhteen ”ei ole väitteitä tai esityksiä, että pitäisi siellä käynnistää oikeudenkäynti”.

Haaviston mukaan moni on vaatinut, että lapset olisi otettu äideiltään huostaan jo leirillä, ja näin kotiutettu yksin, ilman äitejään. Hänen mukaansa alueen kurdihallinnolla ei kuitenkaan ole viranomaista, joka tämän tehtävän voisi suorittaa.

”Suomen lastensuojeluviranomaisten esimerkiksi huostaanottopäätökset puolestaan eivät ulotu ulkomaille. Tässä on ollut pattitilanne, jossa joudutaan miettimään kokonaisuutta lasten edun näkökulmista.”

Äitien kotiuttamista Haavisto kommentoi todeten, että lasten etu lienee painottunut päätöksessä.

Haavisto kertoi saaneensa tiedon perheiden kotiuttamisesta viime viikon perjantaina ja välittäneensä tiedon eduskuntaan sekä hallitukselle.

