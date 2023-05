Palvelualojen ammattiliitto ja Kaupan liitto ovat löytäneet uudenlaisen ratkaisun osa-aikatyöttömyyteen.

Viime syksyllä pilotoidun joustava kokoaikatyö -hankkeen tavoitteena on tarjota kaupan alan työntekijöille mahdollisuus kokoaikatyöhön, vaikka työnantajalla ei olisi tarvetta tavanomaiselle kokoaikaiselle työntekijälle.

Ratkaisussa keskeisessä roolissa on työntekijöiden kierrättäminen myymälöiden välillä sen perusteella, missä tarvitaan apukäsiä.

”Idea lähti liikkeelle, kun pyrimme löytämään keinoja vähentää osa-aikatyöttömyyttä alallamme. Uuden mallin avulla pystymme tarjoamaan useammalle työntekijöille varmat tunnit sekä kokoaikatyön palkan”, Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Pilvikki Viertolahti kertoo.

Tuoreimpien tilastojen mukaan noin 24 prosenttia kaupan alan työntekijöistä on osa-aikaisia. Vaikka suurin osa heistä ovat vapaaehtoisesti osa-aikaisia ja esimerkiksi opiskelevat samanaikaisesti töiden ohella, on myös työntekijöitä, jotka haluaisivat enemmän vuoroja.

”Koko mallin ajatus on se, että kaupat pystyvät tarjoamaan kokoaikatyönmukaisen palkan henkilölle, jotka eivät haluaisi olla osa-aikaisessa työsuhteessa,” Viertolahti kertoo.

Joustavaan kokoaikatyöhön sitoutunut työntekijä voi työskennellä useammassa työpisteessä sen perusteella, missä apukäsiä tarvitaan. Heillä on esimerkiksi tärkeä rooli äkillisten poissaolojen tuurauksessa.

Tämän seurauksena osa vuoroista tulee lyhyellä varoitusajalla. Viertolahden mukaan tieto seuraavasta työvuorosta voi tulla lyhyimmillään 24 tunnin varoitusajalla.

Moninkertainen määrä työkavereita

Lidl on yksi kauppaketjuista, jossa joustava kokoaikatyö on käytössä. Yrityksen henkilöstöjohtaja Päivi Ben Ammar on ollut tyytyväinen järjestelmään.

”Järjestelmä mahdollistaa sen, ettei työntekijän tarvitse jatkuvasti miettiä, kuinka monta tuntia heillä on tässä kuussa. He tietävät, että heillä on varmasti se 37,5 tuntia ja säännölliset ansiot”, Ben Ammar kertoo.

Kokoaikatyö. Lidlissä on käytössä joustavan kokoaikatyö -mallin lisäksi myös oma alueellinen myyjä -malli. Kuva: Tiina Somerpuro

Hän kuvaa mallia win-win-systeemiksi, jossa työntekijä saa haluamansa tunnit ja työnantaja onnistuu sitouttamaan työntekijät paremmin yritykseen.

Lidlillä on käytössä joustava kokoaikatyö -mallin lisäksi myös oma alueellisen myyjän malli.

Niiden keskeinen ero on se, että työntekijä saa hyvissä ajoin tietoonsa työaikavuoronsa, mutta työpiste selviää vasta sen hetkisen tilanteen mukaan. Työntekopaikka pyritään määrittämään vähintään 12 tuntia etukäteen.

Ben Ammarin mukaan Lidlin mallin vahvuus on se, että työntekijä tietää etukäteen aikataulunsa, mikä helpottaa oman elämän suunnittelua.

”Vaikka tiedämme olevamme monelle eräänlainen välietappi uralla, haluamme myös pitää hyvät tekijät talossa. Mallimme sopii erityisesti heille, jotka nauttivat työskentelystä useassa työyhteisössä,” Ben Ammar sanoo.