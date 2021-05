Perussuomalaisten toiminta eduskunnassa EU:n elvytyspakettikeskustelussa saa kritiikkiä muilta puolueilta. Täysistunto venyi, kun perussuomalaisten edustajat pitivät ketjussa puheenvuoroja, ja puoluetta on syytetty jarrutuksesta.

Jos kansanedustajan laajaa puheoikeutta käytetään taktisesti viivytykseen, puhutaan filibusterista eli jarrutuskeskustelusta, joka on tuttua Yhdysvalloista.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz nosti jarruttamisen esiin välikysymyskeskustelussa. Hänen mukaansa elvytyspakettia on käsitelty perusteellisesti täysistunnossa, valiokunnissa ja julkisuudessa.

”Puhua saa, puhua pitää, mutta demokratiaan kuuluu myös se, että silloin äänestetään, kun asioista ollaan eri mieltä, ja niin teimme äsken. Kansanedustajan tulee ajaa asioita, ei jarruttaa niitä. Meidän tehtävämme on keskustella, työstää ja tehdä yhteistyötä — ei lukea iltasatuja puhujakorokkeelta tai narsistisesti poseerata omalle some-yleisölle. Arvoisa oppositio, jos tätä ei ymmärretä, oma tehtävä on ymmärretty väärin. Tämä instituutio toimii, kun kaikki kunnioittavat sitä, myös niitä kirjoittamattomia sääntöjä”, Adlercreutz sanoi eduskunnassa tiistaina.

Sanna Marin paheksui toimintaa

Jarrutuskeskustelusta kysyttiin myös Ilta-Sanomien vaalimessuilla tiistaina.

Perussuomalaiset lopettivat puhemaratoninsa aamuyöllä lauantaina. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho väisti IS:n tentissä kysymykset siitä, miksi operaatio lopetettiin ja kiisti "sekoilun” asiassa vedoten kansanedustajien puheoikeuteen. Halla-ahon mukaan perussuomalaiset eivät valinneet öisiä istuntoja, vaan se oli hallituspuolueita edustaneiden puhemiesten valinta, ettei istuntoja katkaistu ja siirretty seuraavalle päivälle virka-aikaan. Halla-ahon mukaan perussuomalaisilla oli paljon sanottavaa elvytyspaketista ja puolue halusi perusteellisen, kriittisen keskustelun asiasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) paheksui IS:n tentissä perussuomalaisten toimintaa ja kertoi keskustelleensa Suomen tilanteesta myös Euroopan päämiesten ja komission puheenjohtajan kanssa. Marin oli kertonut kuitenkin jo viime kesän neuvottelujen yhteydessä, että Suomessa paketin taakse saatetaan tarvita kahden kolmasosan enemmistö.

”Mitä tulee tähän eduskuntakeskusteluun, niin en nyt sanoisi, että se aivan arvokkaimman käytöksen mittari olisi, että virsikirjoja on luettu ja satuja siteerattu ja erilaisia tekstejä tuntitolkulla sieltä eduskunnan puhujapöntöstä kerrottu. Sinänsä on totta, että kansanedustajalla on oikeus puhua, mutta jokainen kansanedustaja itse arvioi sen, mikä on arvokasta käytöstä, mikä on sellaista käytöstä, että se palvelee asiaa. On kuitenkin hyvä, että kanta saatiin muodostettua, eikä tämä jarrutus ja viivytys jatkunut tämän enempää”, Marin sanoi IS:n tentissä.

Halla-aho kuittasi takaisin, että Marinin kommentit ovat ”matalamielisiä” ja osoittavat, ettei pääministeri ole tutustunut salissa pidettyihin puheenvuoroihin. Hän totesi olevansa erittäin ylpeä eduskuntaryhmästään ja kuvasi pidettyjä puheenvuoroja pääosin erittäin laadukkaiksi.

Sebastian Tynkkynen teki ennätyksen

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi IS:n tentissä olleen alusta asti selvää, että perussuomalaisten puheenvuoroilla kannat eivät enää paketista käänny. Saarikon mielestä kyse oli huomion hakemisesta. Hän sanoi myös reilusti, ettei itse keksisi kahdeksaksi tunniksi järkevää sanottavaa.

Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen käytti käsittelyn loppumetreillä yli kahdeksan tunnin puheenvuoron salissa. Kyseessä on pisin puheenvuoro eduskunnan historiassa.

Kritiikkiä tulee myös oppositiosta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoi IS:n tentissä, ettei kuvio ”kaikkine kiemuroineen” parantanut eduskunnan ja politiikan uskottavuutta. Orpon mukaan puhua saa, mutta ”kuuhun asti näki, että kyse ei ollut enää itse asiasta vaan performanssista”. Hänen mielestään puheenvuoroja käytettiin ”kiusanteon mielessä”, koska lopputulokseen ne eivät vaikuttaneet.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli sanavalinnoissaan maltillisempi ja totesi, että ”kyllä demokratiaan puhetta mahtuu” ja kansanedustajilla on laaja puheoikeus. Kuvio kuitenkin osoitti Ohisalon mielestä sen, että eduskunnan pelisäännöissä on selvästi tarkentamisen varaa, ettei tule tulkintaerimielisyyksiä. Hän olisi odottanut, että perussuomalaiset olisivat jatkaneet pidempäänkin.

Perussuomalaiset eivät ole eritelleet kummemmin syitä sille, miksi puheenvuorojen pitämistä ei enää jatkettu. Varapuheenjohtaja Riikka Purra totesi Helsingin Sanomille, että puolue lopetti eduskuntakeskustelun siksi, että sen edustajat saivat puhutuksi sen, mitä oli puhuttavaa.

”Demokratia ei ole vitsi”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari arvosteli viikonloppuna puheessaan perussuomalaisia ja totesi, että ”perussuomalaiset väsyivät itsekin omaan farssiinsa”. Karin mukaan usein trollauksessa syy on halu saada huomiota.

”Demokratia ei ole vitsi. Eikä sen halventamiseen tule suhtautua viihdyttävänä teatterina”, Kari sanoi vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa.

Keskustan kansanedustajalle Pekka Aittakummulle on jäänyt epäselväksi, ”mikä perussuomalaisten spektaakkelin tarkoitus oli”.

”Kansanedustajan puheoikeutta ei pidä rajoittaa, hyvä niin, mutta ei eduskunta voi mikään leikkilaatikko olla”, Aittakumpu tviittasi lauantaina.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen on vaikea nähdä, mihin perussuomalaiset tähtäsivät ”jarrutuspuheillaan”. Hän huomauttaa, että puheisiin on yhdessä sovittu viiden minuutin aikaraja.

”Kansanedustajilla on rajoittamaton puheoikeus, eikä kukaan ole sitä poistamassa. Jos puheoikeutta haluaa käyttää läpi yöt, olisi siinä hyvä olla joku selkeä peruste. Perussuomalaiset eivät ole kertoneet varsinaista syytä jarrutuspuheilleen. Kunhan vaan ’tekevät politiikkaa’”, Arhinmäki tviittasi viime viikolla.