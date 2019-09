Lennokki-iskun vuoksi Saudi-Arabian öljyntuotanto on pudonnut 50 prosenttia. Aramco vei ulkomaille seitsemän miljoonaa barrelia raakaöljyä päivässä.

Iskun vaikutukset koskevat ennen kaikkea Aasiaa, sillä Aramcon öljystä kolme neljäsosaa menee sinne. Yhtiöllä on myös 188 miljoonan barrelin varastot, kertoo Reuters.

Reutersin mukaan öljyn hinnan odotetaan nousevan kun markkina avautuvat. Myös Saudi-Arabian osakemarkkinat ovat tänään laskeneet.

Jemenin huthikapinalliset ovat ilmoittaneet tehneensä iskun kymmenellä droonilla, eli kauko-ohjattavalla lennokilla. Yhdysvallat syyttää iskusta Irania. Iskut tapahtuivat lähempänä Persianlahtea ja kuin Jemeniä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on ilmoittanut, että kyseessä on ”ennen näkemätön isku maailman energialähteitä vastaan”. Pompeon mukaan Iran on jo lähes sadan Saudi-Arabiaan kohdistuneen iskun takana.

Lennokki-isku ja syytökset ovat kasvattaneet jännitteitä Persianlahdella. Iranin vallankumouskaartin ilmavoimien kenraali Amir Ali Hajizadeh on Iranin uutistoimisto Tasminen mukaan ilmoittanut, että kaikki Yhdysvaltalaiset sotilastukikohdat ja lentotukialukset, jotka ovat 2000 kilometrin säteellä Iranista, ovat Iranin ohjusten kantomatkan sisällä.

”Iran on aina ollut valmis täysimittaiseen sotaan”, Hajizadeh jatkoi.