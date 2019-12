Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo arvioi kokoomuksen jakaantuvan parhaillaan kansainväliseen yhteistyöhön luottavaan siipeen sekä kansallisia suojamuureja rakentavaan ”peruskokoomuslaiseen” siipeen.

”Perussuomalaisten ja peruskokoomuslaisten välisessä kilpailussa kansalaisten suosiosta perussuomalaiset todennäköisesti voittavat. Puheenjohtaja Petteri Orpo on puun ja kuoren välissä”, hän kommentoi Facebookissa.

Paloheimo nostaa esimerkiksi kokoomuslaisen varakansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun Atte Kalevan ulostulon. Kaleva linjaa Verkkouutisten kolumnissaan, että suurimmat erimielisyydet kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä eivät liity maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen, vaan suhtautumiseen EU- ja Venäjä-politiikassa.

”Uskon, että yhteinen sävel on kuitenkin huomattavasti helpommin löydettävissä perussuomalaisten kanssa ulkopolitiikan kysymyksistä kuin vihreän blokin kanssa talouskysymyksistä”, Kaleva toteaa.

Lue seuraavaksi:

Atte Kalevan kommentti liittyy vihreiden konkaripoliitikon Osmo Soininvaaran pohdintaan uudesta hallituspohjasta. Soininvaaran mukaan kokoomus on seuraavassa hallituksessa, jos keskusta päättää kannatusromahduksensa takia lähteä nyt istuvasta hallituksesta.

”Jos se ei ole siellä vihreiden kanssa, se on siellä perussuomalaisten kanssa. Kumman haluatte”, hän kysyy.

Lue lisää:

Atte Kalevan mielestä kokoomuksen on uskallettava kirkastaa ideologinen linjansa.

”Kokoomuksen on nyt korkea aika ryhdistäytyä, liian kauan jatkuneen nami-nami -politiikan aika on ohi. Meidän on uskallettava kirkastaa ideologinen linjamme ja muodostaa selkeästi oikeistolainen, sivistysporvarillinen vastavoima punavihreälle blokille. Keskustan virheitä emme halua toistaa.”

Tuoreessa HS-gallupissa perussuomalaisten kannatus oli 22,7 prosenttia ja kokoomuksen 17, 2 prosenttia. Perussuomalaisten lukema sivuaa puolueen aiempaa ennätystä, jonka se saavutti Timo Soinin johdolla kesän 2011 HS-gallupissa.

Heikki Paloheimo linjasi gallupin jälkeen perussuomalaisten olevan kannatukseltaan yksi Länsi-Euroopan suurimmista oikeistopopulistisista puolueista.

Lue lisää: