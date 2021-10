Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa Suomessa marraskuun ensimmäisellä viikolla, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Arvio 80 prosentin saavuttamisesta on lykkääntynyt myöhemmäksi, sillä aiemmin arvioitiin, että Suomi olisi voinut saavuttaa sen jo lokakuussa.

Nyt 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista vähintään ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 85 prosenttia ja 76 prosenttia kaksi rokoteannosta eiliseen mennessä.

”Paikallisen tai alueellisen epidemiatilanteen heikentyessä tartuntojen leviämistä ja sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan edelleen tehokkaasti estää ottamalla oikea-aikaisesti käyttöön hybridistrategian mukaisia toimenpiteitä kuntakohtaisesti tai yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella”, tiedotteessa todetaan.

Suomen koronatilanteesta kertoivat tiedotustilaisuudessa johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Kontio on tyytyväinen siihen, että nuorimpien ikäryhmissä kattavuus on noussut hyvin.

”Todella hienosti näissä on edetty”, Kontio sanoi.

Rokottamattomia on tällä hetkellä Suomessa reilut 730 000, Kontio kertoi.

Viime torstaista ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut alle yhdellä prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus kahdella prosenttiyksiköllä.

Rokottamattomien ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana on Suomessa ollut 100 000 ihmistä kohti peräti 700. Se on ”todella huima luku”, Kontio kuvasi.

Pohjolan mukaan sairaalakuormitus on viime viikkoina ollut enemmän nuorempien ihmisten puolella, mutta nyt on tapahtunut käänne ja myös jonkin verran rokottamattomia vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia on joutunut sairaalahoitoon.

Latviassa on ”täysi paniikki päällä” ja sairaalat täysin kuormittuneita, Pohjola vertasi kuvatakseen rokottamattomien riskejä, kun virusta on erittäin paljon liikkeellä.

Ilmaantuvuus suurin 12−49-vuotiailla rokottamattomilla

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 137 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 124 sataatuhatta asukasta kohden.

Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuus on ollut suurin 12−49-vuotiailla rokottamattomilla henkilöillä.

Viime viikon lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 137 potilasta, joista 103 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 34 teho-osastoilla. Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 118 uutta koronaviruspotilasta, mikä on yhtä paljon kuin tätä edeltävällä viikolla.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana erityisesti vuodeosastoilla, kun määrä on noussut 58 potilaasta 103 potilaaseen.

Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta. Erikoissairaanhoidon potilasmäärät vastaavat nykyisellään helmikuun 2021 lopun potilasmääriä.

Tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä ilmoitettu tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 133 kappaletta.

Rokottamattoman riski moninkertaisesti suurempi

Epidemiatilanteen heikentyminen voi muodostaa ilmeisen riskin taudille alttiiden ihmisten terveydelle ja sairaalahoidon tarpeen kasvulle.

Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on ollut suurin 50−79-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä, joilla riski on 28-kertainen verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin.

”Tilanteen hillitsemiseksi tärkeintä on kaikin keinoin edistää mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta ja terveysturvallisia toimintatapoja alueellisella ja paikallisella tasolla.”

Muuttunut ohjeistus testiin hakeutumisesta on vähentänyt tehtyjen testien määrää. Viime viikolla testejä tehtiin noin 80 300, eli lähes saman verran kuin edellisviikolla. Testatuista näytteistä 4,6 prosenttia oli positiivisia, mikä tarkoittaa, että osuus on laskenut hieman tätä edeltävästä viikosta, jolloin lukema oli 4,9 prosenttia.