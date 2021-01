Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo syyttää hallitusta siitä, että se heikentää yksityisten sote-yritysten mahdollisuutta tuottaa palveluita.

Asia nousi esille Suomen Yrittäjien puheenjohtajatentissä.

”Kokoomuksen selkeä lähtökohta on se, että kaikkialla palveluissa, joissa on toimiva markkina, niin siellä ei pitäisi, eikä tarvitse olla julkista tuotantoa”, Orpo totesi.

”Markkinatalous hoitaa sen parhaiten”, Orpo jatkoi ja totesi, että siinä ”säästetään veronmaksajien euroja”.

Orpo syytti hallitusta siitä, että se ”ideologisin perustein” työntää yksityisen palvelutuotannon syrjään suosien julkista tuotantoa.

Saarikko vastasi, ettei hallitus ole rajaamassa sotesta kolmatta sektoria tai yksityistä yrittäjyyttä pois, eikä hän sellaista sallisi.

Hallitus torppaa kokonaisulkoistukset

Hallitus on kiinnittänyt huomiota laajoihin ulkoistuksiin. Osa hankintasopimuksista voi muuttua sote-esityksen takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi hallituksen sote-tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on jo ehditty luoda rakenteita, joissa omaa ja riittävää palveluntuotantoa ei selkeästi ole. Näiden sopimusten tulee sopia yhteen sote-paketin riittävyysvaatimuksen kanssa.

Voimaanpanolakiesityksessä säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelua koskevien sopimusten mitättömyydestä tietyissä tilanteissa ja hyvinvointialueiden mahdollisuudesta irtisanoa sopimus sekä yksityisen mahdollisuudesta saada korvausta.

Saarikko nosti esiin keskustelun piirteen, joka häntä ”älyttömästi ärsyttää”: usein tuhannet sote-yritykset niputetaan muutaman ylikansallisen jätin alle. Saarikko viittasi suurin kokonaisulkoistuksiin, joista eniten esillä on ollut Länsi-Pohjan keskussairaala. Sen toiminta ulkoistettiin Mehiläiselle, mikä johti viime kaudella kuntien sote-ulkoistuksia rajoittavaan lakiin.

Saarikon mukaan hallituksen esitys lähtee siitä, että kokonaisulkoistukset eivät toimi. Pienten yritysten toimintaedellytykset eivät kuitenkaan sote-uudistuksen takia heikkene, Saarikko totesi.

Kokoomuksen Orpo kertoi vastustavansa voimakkaasti sitä, että Suomessa voitaisiin perua jo tehtyjä sopimuksia jälkikäteen.

”Millainen maa Suomesta on tulossa?” Orpo päivitteli.

Orpon tietojen mukaan Länsi-Pohjassa on tehty ”ilmeisen onnistunut” hankinta, jota tuettiin yli puoluerajojen. Orpon mukaan Länsi-Pohjassa kustannukset on jäädytetty, jonot purettu ja asiakastyytyväisyys on ”tapissaan”.

”En ymmärrä, missä kohdassa se paha on siinä?”

Saarikko syytti kokoomusta soten kaatumisesta

Tässä vaiheessa Saarikko napautti Orpolle viime kauden sotesta, joka kaatui kalkkiviivoilla ja kaatoi samalla Juha Sipilän (kesk) hallituksen.

”Tässä on pakko nyt sanoa. Vanhoja on tylsä kaivella, mutta Petteri”, Saarikko aloitti ja huomautti, että keskusta ja kokoomus suhtautuivat ”erittäin kriittisesti” Länsi-Pohjan kokonaisulkoistukseen viime kaudella.

Saarikko harmitteli, että viime kauden sote epäonnistui.

”Jos te olisitte pikkuisen vähemmän ajaneet niiden kaikkein suurimpien yritysten asiaa ja olisi tehty maltillisempi esitys valinnanvapaudesta, niin sehän olisi napsahtanut läpi perustuslakivaliokunnasta. Ei jossitella sen enempää, mutta tehdään tämä nyt vihdoin valmiiksi”, Saarikko sanoi.

Pääministeripuolue sdp:n kolmas varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen huomautti tentissä, että hallituksen linjaus liittyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon viime kaudelta. Hän kuvaili, että julkisen tuotannon on oltava riittävää niin, että järjestäjällä on vastuu, mutta yritykset voivat täydentää palvelua. Mäkynen korosti, että suomalaisille on turvattava riittävät sote-palvelut tilanteessa kuin tilanteessa. Sote-palvelun on Mäkisen mukaan oltava vähintään osittain julkista toimintaa, koska yritys voi esimerkiksi kaatua.

Myöskään Mäkysen mukaan pienten sote-yritysten toimintamahdollisuudet eivät heikkene. Mäkysen mukaan tavoitteena pitää olla, että mahdollisuudet itse asiassa paranevat tulevaisuudessa.