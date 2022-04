Saksassa hallitus on päätynyt sallimaan raskaan aseistuksen toimittamisen Ukrainaan, kertoo kansainvälinen media.

Deutsche Wellen mukaan maan hallitus vahvisti tiistaina mediassa esiintyneet tiedot, että Saksa on hyväksynyt Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunujen toimittamisen Ukrainalle. Virallisesti asiasta tulee tiedottamaan puolustusministeri Christina Lambrecht myöhemmin tiistaina, DW kertoo.

Alun perin Saksan hallituksen päätöksestä raportoi Süddeutsche Zeitung.

Yhdysvallat, Saksa ja kymmenet muut kumppanimaat ovat koolla Saksassa Ramsteinin ilmatukikohdassa pohtimassa lisätukea Venäjää vastaan puolustautuvalle Ukrainalle.

Saksan hallituksen päätös tulee maan jouduttua kovan kritiikin kohteeksi vastahakoisuudestaan toimittaa Ukrainalle raskasta aseapua, jota Ukraina on toivonut kumppanimailtaan. Liittokansleri Olaf Scholz, joka on painottanut sodan eskaloitumisen riskiä varovaisuuden perusteluna, on ollut yltyvän arvostelun kohteena myös kotimaassa sekä hallituksensa sisällä.

Saksan linjanmuutoksesta kertoo myös BBC, jonka mukaan Ukrainaan lähetettävien tankkien määrästä ei ole tietoa. Saksalaismedian mukaan suunnitelmissa on myös muiden taisteluajoneuvojen lähettäminen Saksasta Ukrainan avuksi.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kertoi länsiliittouman kokoontumisen tavoitteena olevan jatkaa Ukrainan auttamista akuutissa tilanteessa mutta rakentaa Ukrainan puolustuskykyä myös pidemmällä tähtäimellä.

”Ukraina tarvitsee apuamme voittaakseen nyt, mutta he tarvitsevat apuamme myös sodan päätyttyä”, Austin sanoi.

Austinin mukaan Yhdysvallat ja liittolaiset tekevät kaikkensa vastatakseen Ukrainan avunpyyntöihin ja tarpeisiin, jotka ovat osin muuttuneet Venäjän hyökkäyssodan muuttaessa luonnettaan.

