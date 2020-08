Libanon heräsi surupäivään keskiviikkona valtavan räjähdyksen surmattua ainakin 78 ihmistä pääkaupunki Beirutissa tiistaina. Yli 4000 ihmistä loukkaantui räjähdyksessä, jossa tuhoutui myös Suomen edustuston rakennus.

Satama-alueella tapahtuneen räjähdyksen tarkka syy on yhä epäselvä, muun muassa BBC ja CNN kertovat. Tutkimusten lähtökohta on, että satamassa räjähti suuri määrä sinne varastoitua ammoniumnitraattia. Sen sijaan tiedossa ei ole, mikä aiheutti aineen räjähdyksen. Satamassa on kerrottu olleen tulipalo, mutta tätä ei ole vahvistettu syyksi.

Presidentti Michel Aoun mukaan satamaan oli varastoitu puutteellisin turvamenettelyin 2750 tonnia räjähdysherkkää ammoniumnitraattia jo vuosien ajan.

Aoun on kutsunut hallituksen hätäkokoukseen keskiviikkona ja kehottanut julistamaan kahden viikon poikkeustilan Libanoniin. Libanon kärsi ennestään vakavasta talouskriisistä ja koronaepidemiasta.

Käynnissä on tutkimus räjähdyksen syystä. Libanonin valtiojohdon mukaan räjähdyksestä vastuullisia tullaan rankaisemaan ”kovimmalla mahdollisella rangaistuksella”, BBC kertoo.

