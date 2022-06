Minna Reijonen nousi aikanaan Nilsiän kaupunginvaltuustoon kristillisdemokraattien listoilta sitoutumattomana ehdokkaana. Nyt hän tekee töitä Helsingissä Arkadianmäellä perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustajana.

Perussuomalaisiin Reijosen veti päällimmäisenä puolueen kriittisyys Euroopan unionia kohtaan. Eduskunnassa sote-asiat ovat olleet pohjoissavolaiselle farmaseutille tärkeitä, ja hän pääsikin puoleensa yhdeksi edustajaksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja on huolissaan muun muassa siitä, että terveysalan eri tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään. Hänen mukaansa sota-uudistuksessa olisi tullut luoda ”yksi ainoa tietokonesysteemi, joka pelaa joka paikassa”.

Erityisenä ongelmana Reijonen pitää kansalaisen lääkityslistoja. Ne ovat hänen mukaansa ”karua kertomaa”, kun muutokset eivät Kanta-palvelussa useinkaan ole ajan tasalla.

”Se on vaaran paikka, jos joutuu sairaalaan, eikä jostain syystä pysty kertomaan mitä lääkkeitä on käytössä. Harvalla on ne tiedot oikein. Samalla tavalla eivät siirry verikoetiedot tai muutkaan. Sen olisi muuttanut ihan ensimmäisenä. Se olisi paljon helpottanut yhteistyötä.”

