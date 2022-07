Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaatii useita ministereitä vastaamaan kysymyksiin Fortumin ja Uniperin tilanteesta sekä eduskuntaa koolle kesätauoltaan pikaisesti.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on käynyt Saksassa neuvottelemassa Uniperin tilanteesta, mutta edistystä ei toistaiseksi ole tapahtunut.

Purra vaatii pääministeri Sanna Marinia (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk), elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk) ja Tuppuraista ”tulemaan esiin” ja antamaan tarkka selvitys tilanteesta.

”Eduskunta on kutsuttava pikaisesti koolle. Ministerien on annettava eduskunnalle selvitys asiasta ja arvio Uniper-seikkailujen enimmäistappioista. Kuinka paljon menee veronmaksajien piikkiin, jos kaikki riskit laukeavat?” Purra kysyy tiedotteessaan.

”Missä ovat pääministeri ja valtiovarainministeri? Onko hallitus huomioinut johdannaisriskit? Miksi suomalaisen veronmaksajan pitää kokea tällaista tuskanhikeä Saksan epäonnistuneen energiapolitiikan takia? Tilanne on järjetön”, Purra tylyttää.

Eduskunnan talousvaliokunta kokoontuu huomenna tiistaina asian tiimoilta ja kuulee sekä Tuppuraista että asiantuntijoita ajankohtaisesta tilanteesta. Talousvaliokunnan kokoontumisen kesken eduskunnan kesätauon voi katsoa olevan hyvin poikkeuksellista.

Tuppurainen ilmaisi torstaina, että Uniperia koskevilla neuvotteluilla on kiire ja sanoi, että ratkaisun pitäisi löytyä päivien tai korkeintaan viikkojen sisällä. Fortum on joutunut pääomittamaan useilla miljardeilla euroilla Uniperia, jonka on kerrottu tekevän päivittäin kymmenien miljoonien eurojen tappioita Saksan kaasumarkkinan eskaloituneen markkinatilanteen takia.

Maakaasun toimitus Saksaan Venäjältä meni katkolle viime viikon alussa, kun Nord Stream 1 -kaasuputken 10-päiväiseksi suunniteltu huoltokatko alkoi.

Uniper joutuu toimittamaan kaasua asiakkailleen ennalta määräytyneillä hinnoilla, mutta joutuu itse hankkimaan kaasua huomattavasti korkeammalla hinnalla. Saksassa Uniperin kaasulla lämmitetään myös kotitalouksia.

Uniper pyysi viime viikolla tukipakettia Saksan hallitukselta. Saksan ja Suomen hallitukset neuvottelevat nyt, miten emoyhtiö Fortumin pitäisi osallistua Uniperin pelastamiseen ja mikä on Uniperin tuleva rakenne.

