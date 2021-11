Helsingin poliisilaitos luovutti perjantaina poliisihallitukselle selvityksensä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksen purkamisesta 8. lokakuuta. Elokapinan laajempi mielenosoitus kohdistui tuolloin osaltaan Valtioneuvoston linnaan, jossa mielenosoittajia muun muassa kahliutui etuoviin metalliketjuin.

Poliisi purki mielenosoituksen, mitä oli poliisilaitoksen selvityksen mukaan pyytänyt myös tilan haltija eli valtioneuvosto. Huomiota herätti kuitenkin muun muassa poliisin Twitter-tiedotus tapahtumista sekä mielenosoittajien pitkä kiinnipitoaika.

Poliisihallitus halusi Helsingin poliisilta vastauksen kolmeen kysymykseen: mihin perusteisiin pohjautui päätös mielenosoituksen purkamisesta, miksi joidenkin mielenosoittajien kiinniotto kesti yli 24 tuntia ja mihin tietoihin viestintä protestin muodostamasta ”turvallisuusuhasta” perustui?

”Poliisihallitukselle annetussa selvityksessä on kerrottu seikkaperäisesti, millä perustein mielenosoitustilanteessa on toimittu ja poliisilaitoksen johto on antanut saatujen selvitysten perusteella asiasta oman jälkikäteisen arvionsa. On muistettava, että operatiivisissa tilanteissa toimitaan aina sen hetkisillä tiedoilla ja ratkaisuja on tehtävä nopeasti”, Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen sanoo tiedotteessa.

Helsingin poliisi katsoo, että saadun selvityksen mukaan mielenosoituksen päättämiseen on ollut lailliset perusteet. Selvityksessä huomautetaan, että protestista ei ollut tehty etukäteisilmoitusta valtioneuvostolle, ja ”jättämällä ilmoituksen tekemättä poliisille, Elokapina esti poliisia suorittamasta tilaisuuden edellyttämien järjestelyiden arviointia”.

”Tapahtumapaikalla poliisin tietoon tuli nopeasti, että tavanomainen henkilöliikenne ja tavaraliikenne Valtioneuvoston linnaan on estynyt. Tämä ilmeni sekä poliisin omina havaintoina että poliisille tehdyistä ilmoituksista”, selvityksessä kerrotaan.

”Mielenosoittajille annettiin mahdollisuus muuttaa toimintaansa sellaiseksi, joka voitaisiin kokoontumisvapautena turvata. Mielenosoituksen päättäminen koski käytännössä vain Valtioneuvoston linnan pääsisäänkäyntien hallintaa ja tukkimista. Vain tiettyä keinoa rajoitettiin. Asiaan vaikutti osaltaan myös alueen haltijan pyyntö mielenosoituksen siirtämisestä tai purkamisesta Valtioneuvoston linnan sisäänkäynneiltä”, poliisilaitos kommentoi tiedotteessaan.

”Muilta osin poliisi turvasi kokoontumisvapauden käyttämistä.”

Kiinniotot liian pitkiä, tiedotuksessa virheitä

Poliisin mukaan paikalta ”rikosperusteisesti” kiinniotettuja henkilöitä on esitutkinnassa epäilty törkeästä julkisrauhan rikkomisesta, kokouksen estämisestä ja niskoittelusta poliisia vastaan.

”Riippumatta käsillä olevan asian rikosnimikkeistä vapaudenmenetyksen keston olisi tullut olla tässä asiassa mahdollisimman lyhyt”, poliisi myöntää.

Asiaan liittyen on tapahtuma-aikana ja jälkikäteen pyydetty konsultaatiota asiaan määrätyltä aluesyyttäjältä, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan operaation johtaja on todennut ”tilannearvioon ja sen taustalla olleisiin seikkoihin pohjautuen, että mielenosoitus muodosti Valtioneuvoston linnaan ja sen sisällä olleisiin suojattaviin henkilöihin kohdistuvan turvallisuusuhan”.

”Tapahtuma-aikaan on viestitty asiassa sillä hetkellä tehdyn arvion perusteella. Jälkikäteen on voitu todeta, että mielenosoitus ei ole muodostanut konkreettista turvallisuusuhkaa. Tapahtuma-aikaan julkaistuissa tiedotteissa käytetyissä sanavalinnoissa on osittain epäonnistuttu. Poliisilaitoksen on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota viestinnän yhteydessä käytettäviin sanavalintoihin”, poliisilaitos toteaa tiedotteessaan.

Poliisipäällikkö Lasse Aapio nostaa esille kolme selvityksestä noussutta asiaa, joita Helsingin poliisilaitoksen tulee kehittää omassa toiminnassaan.

”Meidän on kehitettävä viranomaisten välistä yhteistyötä entisestään, tarkasteltava toimintamalleja ja rajapintoja. Viestinnässä meidän tulee olla entistäkin tarkempia, minkälaisia sanamuotoja käytämme ja missä ja millä tavoin viestimme. Viestinnän tulee olla selkeää, oikea-aikaista ja luotettavaa. Kolmanneksi meidän on jatkossa kiinnitettävä huomiota tutkintatoimien riittävään resursointiin, jotta tutkintatoimet voidaan hoitaa viipymättä, eikä vapaudenmenetys kestä pidempään kuin on välttämätöntä”, Aapio sanoo tiedotteessa.

Selvitys on poliisihallituksessa arvioitavana.