Mari Holopainen on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Vihreiden kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen ihmettelee koulujen tiedotuslinjaa koronavirustapauksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo tuoreimmassa tilannetiedotteessaan, että eniten tartuntoja todetaan edelleen työikäisillä, etenkin nuorilla aikuisilla. THL kertoi torstaina, että viime viikolla noin 81 prosenttia kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja lähes puolet alle 30-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli THL:n mukaan noin 11 prosenttia ja 10–19-vuotiaiden osuus noin 14 prosenttia.

Holopainen viittaa tartuntalukuihin ja arvioi, että korona leviää nyt muun muassa alakouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vaikka suuri osa tartuntatilanteista onkin esimerkiksi työpaikoilta, kotoa ja kaverien tapaamisista. Kuitenkin 25 prosenttia tartunnoista todetaan nyt alle 20-vuotiailla, kansanedustaja summaa.

Holopaisen mukaan tiedotus ei toimi kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, joissa on viiveitä. Hän ihmettelee, että informaatiota suojataan, kun pitäisi estää taudin leviämistä.

”Monet opettajat ja vanhemmat ovat nyt syystä ihmeissään/raivoissaan siitä, että tartunnoista ei edelleenkään saa tietoa saman tien, vaan viiveellä ja sattumanvaraisesti. Näin on ainakin useissa Helsingin kouluissa. Tieto liikkuu esimerkiksi, jos vanhemmilla sattuu olemaan whatsapp-ryhmä”, Holopainen toteaa Twitterissä.

”Opettajia on kielletty kertomasta tartunnoista luokalle, vaikka tieto olisi. Osittaista tietoa aina liikkuu vanhempien kesken, osa jättää lapsia vapaaehtoiseen karanteeniin. Ja testeissä ilmenee, että syystä kuten erään helsinkiläisen koulun epidemian osalta.”

Holopaisen mielestä opettajien pitäisi pystyä kertomaan luokalle, kun tieto tartunnasta on. Hän pohtii, mikä on ”pahin hinta päivien ja jopa viikkojen viiveestä”.

”Epidemia leviää perheisiin, vanhemmille, jotka voivat joutua sairaalahoitoon, aivan pahimmassa tapauksessa menehtyä. Entä miten opettajien työturvallisuus on varmistettu?” Holopainen kysyy.

Hän tiedustelee, millaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysministeriössä on suunnitteilla koulujen ja varhaiskasvatuksen koronatilanteeseen.

"Tiedon kuljettava avoimesti, velvoittavasti ja välittömästi. Tarvittaessa lainsäädännön muutoksin. Jäljitä-testaa-eristä ei toimi päivien viiveellä (siitä kun tieto on).”

Holopaisen mielestä pormestari Jan Vapaavuoren (kok) viime torstaina kertomat muutokset kuten ”rehtorin oikeus yleistiedotuksesta”, eivät ole ratkaisu.

Näin Vapaavuori kommentoi tiedottamista

Pormestari Vapaavuori totesi viime torstaina tiedotustilaisuudessa, että tauti leviää tällä hetkellä ennen muuta yksityisissä tapaamisissa ja tarttuu usein samassa taloudessa asuville.

Vapaavuori viittasi julkisuudessa käytyyn keskusteluun koulujen ja päiväkotien altistumisten tiedottamisesta. Pormestarin mukaan Helsinki on täsmentänyt toimintatapaansa ja tehostanut tiedottamista, jotta huoltajat ja henkilöstö saisivat nykyistä nopeammin tiedon altistumisista niissäkin tilanteissa, joissa jäljitys on ruuhkautunut. Kaupunki muuttaa toimintatapaa, jossa yleinen tiedote on lähetetty vasta jäljityksen jälkeen.

"Kun päiväkodin johtaja tai koulun rehtori saa tiedon tartuntatapauksesta epidemiologisesta toiminnasta, hän ilmoittaa siitä huoltajille ensitiedotteella mahdollisimman pian sähköpostitse ja Wilma-viestillä. Niille, jotka ovat altistuneet, lähetetään myöhemmin oma kohdennettu tiedote, jossa he saavat toimintaohjeet. Samaan aikaan niille, jotka eivät ole altistuneet, tullaan lähettämään tästä tieto. Ensitiedote korvaa aikaisemman niin sanotun yleisen tiedotteen, joka lähetettiin aikaisemmin vasta sen jälkeen, kun jäljitys oli saatu tehtyä”, Vapaavuori kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

Myös päiväkodeissa ja kouluissa otetaan Vapaavuoren mukaan käyttöön tietoturvallinen verkkolomake, jolla koronajäljitystä pyritään tehostamaan. Jatkossa myös karanteeneja voidaan asettaa lomakkeen kautta, mikä nopeuttaa Vapaavuoren mukaan toimintaa tietyissä tapauksissa oleellisesti.

Jäljitys on ollut Vapaavuoren mukaan hyvin kuormittunutta Helsingissä ja välillä jäljityksessä on ollut useankin päivän viive. 50 sote-ammattilaista siirretään jäljitykseen avuksi korkeintaan kuukaudeksi, Vapaavuori kertoi torstaina.

Yksi kuutosluokka etäopetukseen

Lasten koronatartunnat ovat lisääntyneet selvästi Suomessa helmi-maaliskuussa samalla, kun epidemia on yleisestikin yltynyt. Asiantuntijat ovat arvioineet, että yleisin tartuntapaikka on koulun sijasta koti ja että ”yleisintä on, että vanhemmat tartuttavat lapset eikä päinvastoin”.

Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina, että Kannelmäen peruskoulussa yksi 6.-luokka siirtyy tänään tiistaina poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronatapausten vuoksi. Luokka opiskelee etäyhteyksin aina 1. huhtikuuta saakka.

Kannelmäen peruskoulu toimii neljässä toimipisteessä ja oppilaita on noin 1090. Koulun kaikki muut luokat ja erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Kannelmäen peruskoulussa keskusteltuaan koulujen rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa.

”Päätös etäopetukseen siirtymisestä varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Helsingin kouluissa on kerrattu erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen osaamista ja tehty valmisteluja etäopetukseen siirtymisen varalta”, tiedotteessa todetaan.

Koululounas tarjotaan etäopiskeluun siirtyville eväskasseissa. Lisätietoa eväskassien jakamisesta sekä muista etäopiskeluun liittyvistä asioista lähetetään huoltajille Wilma-viesteillä.

Peruskoulun yläluokat ovat siirtyneet etäopetukseen Helsingissä niin sanotun koronasulun ajaksi. Sulkua on jäljellä vielä kuluva viikko. Hallitus jatkaa tänään neuvotteluja rajoitustoimenpiteiden jatkosta.

