”EU:n perussopimukseen on kirjattu tavoitteet siitä, että alijäämän tulee pysyä alle 3 prosentissa jäsenmaan bruttokansantuotteesta ja julkisen velan tulisi lähentyä 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Nämä ovat edelleen hyvät peruspilarit”, valtiovarainministeri Saarikko linjaa.

Suomen kanta. ”EU:n perussopimukseen on kirjattu tavoitteet siitä, että alijäämän tulee pysyä alle 3 prosentissa jäsenmaan bruttokansantuotteesta ja julkisen velan tulisi lähentyä 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Nämä ovat edelleen hyvät peruspilarit”, valtiovarainministeri Saarikko linjaa.

Suomen kanta. ”EU:n perussopimukseen on kirjattu tavoitteet siitä, että alijäämän tulee pysyä alle 3 prosentissa jäsenmaan bruttokansantuotteesta ja julkisen velan tulisi lähentyä 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Nämä ovat edelleen hyvät peruspilarit”, valtiovarainministeri Saarikko linjaa.

Suomi on mukana kahdeksan EU-maan kannanotossa, jossa edellytetään EU:n jatkavan tiukan talouskurin ylläpitämistä. Niin sanottujen nuukien jäsenmaiden kannanotto on vastareaktio suurten jäsenmaiden, etenkin Italian ja Ranskan, pyrkimyksille uudistaa merkittävästi EU:n budjetti- ja velkakurisääntöjä.

EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat Sloveniassa tämän viikon lopulla epäviralliseen kokoukseen, jossa jatketaan neuvotteluita uudesta kasvu- ja vakaussopimuksesta, eli unionin budjetti- ja velkakurisäännöistä.

”Suomi ja seitsemän muuta EU-jäsenmaata julkaisevat yhteisen kannanoton julkisen talouden kestävyyden ja selkeämmän sääntökehikon puolesta”, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ilmoitti valtiovarainministeriön verkkosivuilla torstai-iltana.

”Suomen ohella kannanotossa ovat mukana Itävalta, Hollanti, Ruotsi, Tanska, Tsekki, Slovakia ja Latvia ja se on koottu Itävallan aloitteesta. Kannanotossa painotetaan jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä ja sen luoman talouspoliittisen liikkumavaran merkitystä sekä tavoitetta korkeiden velkatasojen alentamisesta. Lisäksi siinä ilmaistaan valmius sääntökehikkojen yksinkertaistamiselle. Yhteinen viesti siis on, että jäsenmaiden julkisten talouksien kestävyys ja niiden riittävä lähentyminen on edelleen tarpeellista, ottaen huomioon euroalueen tavoitteet.”

Kannanotossa aloitteellinen on ollut Itävalta, joka kutsui Pohjois-Euroopan ja Baltian maat sekä Hollannin nuukaan liittoumaan. Itävalta on esittänyt jopa talouskurisääntöjen tiukentamista, mitä kannanotto ei kuitenkaan ehdota.

”Ilman muuta kehitystyötä tarvitaan siinä, miten ja millä aikataululla jäsenmaat talouttaan vakauttavat ja miten yhteisiä pelisääntöjä toimeenpannaan ja valvotaan”, Saarikko linjaa.

Vuodelta 1997 peräisin olevat EU-maiden valtionvelkaa ja alijäämää koskevat säännöt ovat tällä hetkellä poissa käytöstä koronakriisin vuoksi. Vanhassa kasvu- ja vakaussopimuksessa linjataan, että EU-maiden vuosittaisen budjettialijäämän on oltava alle kolme prosenttia ja julkisen velan alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Padot auki velkaantumiselle?

Saarikon mukaan ”julkisuudessa on ennakoitu, että komissio tulee Ranskan, Italian ja muutaman muun eteläisen Euroopan maan tukemana esittämään EU:lle uusia finanssipoliittisia sääntöjä, joilla ’padot velkaantumiselle avattaisiin’”.

Saarikko otti kesällä kantaa vanhoissa velka- ja alijäämäsäännöissä pitäytymisen puolesta.

”Nämä ovat edelleen hyvät peruspilarit”, hän kirjoittaa.

”Perustin kantani hallituksen EU-selontekoon, jossa todetaan, että emme tavoittele perussopimuksen muuttamista. Myös eduskunnan omia varoja sekä julkisen talouden selontekoa koskevat mietinnöt viime keväältä tukevat velkakestävyyttä ja vakaata taloudenpitoa EU:n jäsenmaissa.”

Kahdeksan EU-maan kannanotto on Saarikon mukaan linjassa hallituksen EU-selonteon, Suomen eduskunnan suuren valiokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan keväällä antamien evästysten kanssa.

Komission esitystä asiasta odotetaan keväällä 2022. Saarikon vahva viesti on, että komissio ei voi antaa suurten EU-maiden sanella uutta linjausta.

”Kannanotossa on myös viesti komissiolle, ettei sen tule antaa lainsäädäntöehdotusta käymättä ensin laajoja konsultointeja eri tahojen kanssa – erityisesti kaikkien jäsenvaltioiden, eikä ainoastaan Italian, Ranskan ja Saksan kanssa. Aika vaikuttaa on juuri nyt”, ministeri kirjoittaa.

”Mielestäni osa rakentavaa EU-jäsenyyttä on pyrkiä vaikuttamaan unionin tulevaisuuteen ennen kuin lainsäädäntöehdotukset on annettu. Siksi olen keskusteluun osallistunut niin kotimaassa kuin EU:n valtiovarainministereiden neuvostossa.”

”Velkatason hyppy koronakriisin takia ei voi tarkoittaa sääntökirjan heittämistä roskakoriin”

Ministeri Saarikolle ”kannanotossa oleellisen tärkeätä on sekä julkisen talouden kestävyyden että talouskasvua tukevien uudistusten korostaminen EU:n talouspolitiikan kulmakivenä”.

”Myös tuleville polville tulee jäädä talouspoliittista liikkumatilaa ja kunkin maan on pystyttävä reagoimaan myös tuleviin kriisitilanteisiin.”

Saarikko toteaa, että koronapandemian puhjetessa oli tarpeen antaa jäsenmaille liikkumavaraa koronakriisiin vastaamisessa. Seurauksena velkatasot ovat jäsenmaissa nousseet keskimäärin 15 prosenttia. Keskustelu taloussääntöjen löysäämisestä alkoi kuitenkin jo ennen pandemiaa.

”Velkatason hyppy ylöspäin koronakriisin takia ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, että koko sääntökirja pitäisi heittää roskakoriin tai että huoli julkisen talouden kestävyydestä olisi ’vanhoihin velkamantroihin jumittumista’. Keskeinen kysymys on, millaiset uudet säännöt ovat uskottavia ja toimeenpantavissa sekä tukevat kestävän julkisen talouden polulle paluuta kaikissa jäsenmaissa. Ilman muuta tähän kuuluvat menokuri, vahvan, pitkäjänteisen talouskasvun vauhdittaminen sekä rakenteelliset uudistukset. Näin sekä meillä että muualla.”

”Minulle velkasääntöjen puolustaminen ei tarkoita sitä, ettei jäsenvaltio voisi ottaa velkaa. Velanoton tulee kuitenkin tapahtua yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa ja huomiota on myös kiinnitettävä siihen, mihin tarkoitukseen velkaa otetaan. Kunkin maan tulee vastata omista veloistaan”, Saarikko linjaa.

Ilman sääntöjen luomia kannustimia euroalueen jäsenmaan päättäjillä ei ole välttämättä riittävää painetta toimeenpanna vaikeita poliittisia rakenneuudistuksia, kun yhteinen valuutta tarjoaa vakaat olosuhteet velkaantua, Saarikko varoittaa.

”Valtio saa edullista lainaa niin kauan kuin markkinoilla säilyy usko maan kykyyn jälleenrahoittaa valtionlainojaan tai muiden jäsenmaiden uskotaan tulevan tiukan paikan tullen apuun. Säännöt ohjaavat kaikkia jäsenvaltiota kantamaan vastuun omasta taloudestaan, uudistamaan rakenteitaan ja tätä kautta varmistamaan kestävän julkisen talouden. Pidän tärkeimpänä kolmen prosentin alijäämäsääntöä. Pysyviä, yli kolmen prosentin alijäämiä ei voi pitää kestävinä.”

Sääntöjen yksinkertaistamiselle sen sijaan on Saarikon ja nuukan kahdeksikon mukaan tarve.

LUE MYÖS: