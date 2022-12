Kuva: Tiina Somerpuro

Suomessa astui vuonna 1985 voimaan suuri perhetukien uudistus. Se syntyi puntamultahallituksen valtavan ideologisen väännön jälkeen. SDP halusi oikeuden kunnalliseen päivähoitoon ja keskusta maatalon emäntiä hyödyttävän kotihoidon tuen.

Lopputulos oli puolivillainen kompromissi, jossa saatiin molemmat. Silloin siinä oli silti edes etäisesti jotain järkeä, sillä noin kymmenesosa työvoimasta työskenteli maatiloilla. Näin ei enää ole.

Neljän vuosikymmenen aikana kotihoidon tuesta on muodostunut suomalaisille poliitikoille pyhä lehmä, vaikka talousviisaat ja tutkijaryhmät toisensa jälkeen kertovat, että tuki on kehno ja se pitäisi poistaa.

Kotihoidon tuen rationaalinen kritisointi aiheuttaa tyypillisesti tunnepohjaisen vastareaktion, jossa selitetään tippa linssissä, miten vauvat revitään äitiensä rinnoilta väkisin kolhooseihin ja tuhotaan turvallinen kiintymyssuhde. Yleistä on vedota myös siihen, että tuen poistaminen romauttaisi jo nyt heikoissa kantimissa olevan syntyvyyden, vaikka mitään näyttöä tuen syntyvyyttä ylläpitävästä vaikutuksesta ei ole.

Kotihoito ei herätä vastaavia tunteita muissa Pohjoismaissa, joissa ei myöskään tueta sitä yhtä voimakkaasti. Esimerkiksi Ruotsissa kotihoidon tuki oli käytössä viimeksi vuodesta 2008 vuoteen 2016. Syntyvyys on Suomessa ollut tyypillisesti Pohjoismaista kehnoin.

Kotihoidon tuen puolustajat puhuvat myös perheiden valinnanvapaudesta. Todellisuudessa kyse on siitä, millaisiin valintoihin tuet ohjaavat. Jos tuen sitoo kotihoitoon, se ohjaa äitejä pysymään pois työelämästä. Tämä todennäköisesti heijastuu siihen, että Suomessa 25–34-vuotiaiden naisten työllisyysaste on ollut selvästi matalampi kuin Ruotsissa.

Hyvin lyhytjänteistä ajattelua

Pitkä kotona oleminen heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja leikkaa heidän ansiotulojaan vielä kymmenen vuotta lapsen syntymän jälkeen, kertoo VATT:n tuore tutkimus. Tämä kaikki vaikuttaa vielä pidemmällä aikavälillä myös naisten työeläkkeisiin. Saman tutkimuksen mukaan kotihoidon tuesta tuesta ei ole edes lapselle mitään hyötyä.

Miksi ihmeessä tällaisesta järjestelmästä pidetään kynsin hampain kiinni?

Todennäköisesti siksi, että se on suosittu. Melkein kaikki perheet käyttävät kotihoidon tukea jonkin aikaa. Suurin osa perheistä pyrkii hoitamaan lasta kotona ainakin, kunnes lapsi on noin 1,5 vuotta vanha. Ansiosidonnainen vanhempainrahakausi on päättynyt ennen tätä.

Toinen syy on järjestelmässä, joka on mukautunut nykytilaan. Moni kunta on katsonut säästävänsä rahaa siinä, jos perhe ei käytä julkista päivähoitopalvelua. Tämän takia osa kunnista on maksanut kotihoidon tukeen kuntalisää, joka on pitänyt etenkin keskituloisia äitejä pidempään pois töistä.

Säästöajattelu on hyvin lyhytjänteistä eikä ota huomioon naisen koko työuran vaikutuksia. Jos työura on pidempi ja palkkakehitys parempi, myös naisen maksama veropotti on suurempi ja kompensoi päivähoidon kustannuksia.

Varhaiskasvatuksen otsikoihin noussut kriisi ei todennäköisesti myöskään houkuta perheitä lykkäämään lastaan hoitoon. Tämä ongelma on todellinen, ja se on ratkaistava antamalla varhaiskasvatukselle lisää resursseja. Rahaa siihen voisi hyvin ottaa kotihoidon tuesta, jotta varat pääsivät vihdoinkin hyödylliseen käyttöön.

