Sdp:n pääministeriehdokkaat liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ovat kirjoittaneet puolueen jäsenille osoitetut kirjeet ennen myöhemmin tänään pidettävää puoluevaltuuston kokousta.

Sdp:n puoluevaltuusto nimeää puolueen pääministeriehdokkaan ja puolueen ehdokkaat valtioneuvoston jäseniksi.

Marin korostaa omassa kirjeessään, että suomalaisten luottamusta puolueeseen on vahvistettava.

”Elämme parhaillaan hyvin poikkeuksellisesta tilannetta Suomessa. Meille sosialidemokraateille keskeisintä on jatkaa työtämme tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Nyt pitää katsoa eteenpäin. Meidän täytyy vahvistaa suomalaisten luottamusta työhömme”, hän kirjoittaa.

Antti Lindtman puolestaan linjaa kirjeessään, että Suomi on saatava vakauden tielle.

”Olemme tehneet ehkä kaikkien aikojen kunnianhimoisimman hallitusohjelman. Hyvät tavoitteet eivät yksin riitä, vaan ne on saatava toteutumaan. Siihen tarvitaan luottamusta ja toimeenpanoa, mutta myös vahvaa johtajuutta. Edessämme on suuria haasteita, mutta ne on tehty yhdessä ratkaistaviksi.”

Lindtman kuvailee lisäksi, että pääministerin tehtävässä ”pitää olla suuret korvat ja pienempi suu”.

”Ojennan mieluummin yhteistyön käden kuin puristan sen nyrkkiin tai heristän sormeani”, hän sanoo.

Sdp:n puoluevaltuuston kokous alkaa kello 17.30. Puoluevaltuusto käy aluksi läpi poliittista tilannetta ja päättää hallitukseen osallistumisesta. Tätä seuraavat pääministeriehdokkainen puheenvuorot ja kannatuspuheet. Sdp:n pääministeriehdokas valitaan tämän jälkeen suljetussa lippuäänestyksessä.

MTV Uutisten tuoreen puoluevaltuutetuille tekemän kyselyn mukaan 17 kertoo kannattavansa Sanna Marinia ja 16 Antti Lindtmania. Vastanneista kuusi harkitsee yhä kantaansa, neljä tavoitettua ei halunnut ottaa kantaa kummankaan puolesta.

Tulos on samansuuntainen kuin Uuden Suomen ja Iltalehden kyselyssä aikaisemmin viikolla. Siinä Marinia kertoi tukevansa 16 puoluevaltuutettua, Lindtmania 14.

