Suomeen tulee maakuntaverotus osana sote-uudistusta, vahvistaa pääministeri Sanna Marin (sd).

”Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana tätä sote-uudistuksen kokonaisuutta. Tästä on viiden puolueen yhteinen linja ja itse luotan kyllä siihen, että tätä linjaa edistetään ministeriöissä”, Marin totesi tänään politiikan toimittajien tilaisuudessa.

”Eli kyllä, tämä asia etenee.”

Marin korosti, että sote-uudistus on syytä viedä eduskunnasta läpi ensin. Sen jälkeen ratkaistaan vaiheittain maakuntaveron kokonaisuus, jota nyt valmistellaan.

”Sosialidemokraatit kannattavat maakuntaveroa. Me haluamme, että päätöksentekovalta ja vastuu niin palveluista kuin niiden rahoituksesta on samoissa käsissä”, Marin sanoi ja viittasi sote-palveluista vastaavaan itsehallintoon.

Neuvottelutilanteissa on sovittu Marinin mukaan uusista asioista, ja niistä pidetään kiinni. Asiat etenevät kuitenkin eri tahtia. Soten iso rakenneuudistuspaketti on jo eduskunnan käsittelyssä, kun maakuntavero on vasta valmisteltavana.

Marin toivoi, että sote etenisi eduskunnassa vielä ennen kesän istuntotaukoa.

Saarikko ihmetteli hässäkkää

Keskustan riveistä on viime aikoina alettu julkisesti vastustaa maakuntaveron käyttöönottoa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on pitänyt esillä sitä, että maakuntavero kytkeytyy maakuntien laajoihin tehtäviin, joita keskusta on ajanut.

Siinä vaiheessa, kun maakunta saa muita tehtäviä, on Saarikon mielestä luontevaa keskustella siitä, voisiko sillä olla myös verotusoikeus, jos maakunnalla on myös edellytyksiä hankkia tuloja.

Tänään valtiovarainministeri Saarikko peräänkuulutti malttia maakuntaveron kanssa. Hän huomautti, että kyseessä on iso uudistus, koska hallitus on sopinut, että maakuntavero ei saa kiristää verotusta. Nyt pitää Saarikon mielestä edetä maltilla ja vaiheittain, sillä seuraava vaihe vaatii ”kunnon valmistelun”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan maakuntavero valmistellaan kuluvalla vaalikaudella niin pitkälle kuin mahdollista ja maakuntaveron kylkeen liittyvät maakuntien muut tehtävät.

Saarikko ihmetteli asian ympärille syntynyttä "hiukan kiristynyttä tunnelmaa”. Hänen mielestään asia ei ole epäselvä ja keskusta on puhunut maakuntaverosta samaan sävyyn aiemminkin. Tilaisuudessa kysyttiin, johtuvatko hallituksen sisäiset erimielisyydet kuntavaaleista, kun esimerkiksi vasemmistoliitto on julkisuudessa ilmoittanut, ettei sotea tule ilman maakuntaveroa.

Saarikko arveli, että juuri tästä saattaisi olla kysymys.

”Minäkin ihmettelen, mikä tämä hässäkkä on”, Saarikko sanoi.

Onko Sanna Marinin linja sama kuin vasemmistoliitolla?

Uusi Suomi kysyi, onko myös pääministeri Marinin kanta se, että sotea ei tule ilman maakuntaveroa. Vasemmistoliiton lisäksi vihreät on asettunut julkisuudessa tälle kannalle.

”Minä pidän kiinni siitä, mitä hallitusohjelmassa on linjattu ja mitä me olemme yhdessä sopineet myös sinä aikana, kun tätä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta on käsitelty. Tässä samassa yhteydessä on sovittu siitä, että tämä vero tulee, eli se on yhdessä sovittu kaikkien hallituspuolueiden kanssa. Siitä pidetään kiinni ja tätä valmistelutyötä tehdään”, Marin vastasi.

Marinin mukaan on ymmärrettävää, että näin isossa uudistuksessa käsitellään ensin rakenteen kokonaisuus ja maakuntavero tulee päätöksentekoon vasta myöhemmin. Asiaan liittyy siis eritahtisuutta ja sote viedään ensin läpi, Marin korosti.

Saarikon mukaan maakuntaveron valmistelun ensimmäinen vaihe oli komiteatyöskentely. Esimerkiksi aluekehityksen tehtävän avulla maakunta voisi vahvistaa tulopohjaansa, jotta ”on mistä verottaa”.

”Tämän vuoksi siis maakunnalle siirtyvät muut tehtävät ovat aivan oleellinen osa tätä maakuntaverotusratkaisua ja tästä on myös hallituksessa sovittu”, Saarikko sanoi tänään.

Sote-ministerityöryhmässä on Saarikon mukaan matkan varrella sovittu, että kaksi erillistä komiteaa, monialaisuuskomitea ja maakuntaverokomitea, liittyvät yhteen ja jatkovalmistelua tehdään näistä molemmista ”käsi kädessä eteenpäin”, eli näiden asioiden valmistelusta on Saarikon mukaan sitoumus.

Monialaisuus liittyy juuri maakuntien laajempiin tehtäviin, joita keskusta ajaa.

"Maakuntaveroa käsitelleen komitean kanta oli se, että näillä asioilla on järkevä säilyttää yhteys, ja tästä on myös hallituksessa sovittu”, Saarikko sanoi ja lisäsi, että nyt yksityiskohdista on käynnissä valmistelu.

”Siihen valmisteluun kaikki puolueet ovat sitoutuneet.”

Sote-uudistukseen liittyvät tässä vaiheessa lisäksi vain pelastustoimen tehtävät. Myöhemmin käsitellään Marinin mukaan sitä, onko muitakin tehtäviä, joita maakunnat voisivat hoitaa, eikä asiasta ole vielä tehty päätöksiä.