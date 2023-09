Neuvottelija. Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Kevin McCarthy on kovassa paikassa. Hän saattaa turvautua virkarikostutkintaan saadakseen aikaan budjettiesityksen, joka kelpaa äärilaidan republikaaneille.

Kuva: EPA/SHAWN THEW, BY: ALL OVER PRESS