Puolan rajakriisistä huolestunut Latvia käynnistää asevoimiensa harjoitukset lähellä Valko-Venäjän vastaista rajaansa.

Puolustusministerin ilmoituksen mukaan sotaharjoituksiin osallistuu noin 3000 sotilasta ja ne kestävät noin kuukauden ajan joulukuun 12. päivään asti. Harjoitukset ovat jo alkaneet viikonloppuna.

Samaan aikaan Puola harkitsee Naton 4. artiklan käyttämistä eli puolustusliiton yhteisten konsultaatioiden vaatimista Valko-Venäjän hybridioperaation vuoksi. Latvian puolustusministeri Artis Pabriks kertoo Latvian tukevan kumppanimaansa aloitetta, jos Puola päättää artiklaan vedota.

Pabriks ei kiertele, että Valko-Venäjän toiminta on myös Latvian harjoitusten takana. Hänen mukaansa ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Puolan rajalla vellova liikehdintä ulottuisi myös Latviaan.

”Olen käynnistänyt sotaharjoitukset Latgallian alueella [itäisessä Latviassa], ja valkovenäläiset kollegamme – jos heitä voi kutsua niin – tietävät, että emme tee sitä huviksemme.”

Latvian yleisradion mukaan myös ulkoministeri Edgars Rinkēvičs vahvisti latvialaisten tukevan Puolaa, jos se käynnistää Nato-aloitteensa.

”Näemme tällä hetkellä tilanteen kärjistyvän pahasti Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Yhä enemmän Valko-Venäjän asevoimien joukkoja, erikoisjoukkoja, liikkuu alueella. Lisäksi käynnissä on harjoituksia, joissa on mukana Venäjän joukkoja. Tämä kaikki on tietysti varsin vaarallista”, ulkoministeri sanoo.