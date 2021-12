Britanniassa hoitavat lääkärit ja potilaan perhe ovat eri mieltä siitä, pitäisikö ”maailman vaikeimmaksi covid-potilaaksi” luonnehditun naisen sairaalahoitoa jatkaa. Asiasta kirjoittaa The BMJ.

Lääkäreiden mielestä hengityskonehoito pitäisi lopettaa, vaikka se johtaa potilaan kuolemaan. Potilaan perhe haluaa kuitenkin pitää häntä elossa. Asiasta on hankittu jo kaksi oikeuden päätöstä, jotka puolsivat hoidon lopettamista.

Kyseessä on 56-vuotias nainen, jolla diagnosoitiin covid-19-sairaus vuosi sitten. Hän sairastui vaikeaan tautimuotoon, jossa virus sekoittaa immuunijärjestelmän niin pahasti, että seurauksena oli halvaantuminen kaulasta alaspäin. Hän ei pysty puhumaan eikä syömään, ja häntä on pidetty hengityskoneessa viime tammikuusta asti. Lääkäreiden mukaan hänen tajuntansa taso on minimaallinen.

Potilasta hoitava sairaala vei tapauksen oikeuteen loppukesästä ja syyskuussa tuomari linjasi, ettei potilaan elossa pitäminen ole tämän parhaan edun mukaista. Naisen perhe valitti päätöksestä, ja tapaus käsiteltiin uudelleen, mutta toinenkin tuomari puolsi hoidon lopettamista.

Lääketieteellisten asiantuntijoiden mukaan naisella ei ole toivoa parantumisesta ja raskaat tehohoidot ovat niin kuluttavia, että hoitojen lopettaminen olisi inhimillisempi ratkaisu.

