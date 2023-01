Kuva: Outi Järvinen

Markkinoilla pidetään todennäköisenä, että valtionpörssiyhtiö Fortumin johdossa nähdään pian muutoksia yhtiön epäonnistuneiden Saksan- ja Venäjän-seikkailujen jälkinäytöksenä.

Esimakua kuultiin joulun alla, kun saksalaisostos Uniperista Fortumin talousjohtajaksi aiemmin siirtyneen Bernhard Güntherin kerrottiin luopuvan tehtävästä omasta aloitteestaan.

Oma aloite tai ei, tuoli heilui. Günther ja toimitusjohtaja Markus Rauramo olivat johtoryhmästä eniten tekemisissä kriisiytyneen kaasukauppiaan kanssa.

Onko oikein syyttää Rauramoa, on kysytty. Ei välttämättä, tapahtumaketju on pitkä. Mutta jotenkin on pörssiyhtiössä reagoitava siihen, kuinka kriittisellä tavalla konsernin riskinhallinta petti ja kuusi miljardia euroa paloi savuna ilmaan.

Todettakoon, että Rauramo on hoitanut sotkua sijoittajien, poliitikkojen ja sähkölaskujensa kanssa taistelevien veronmaksajien ristipaineessa verraten hyvin.

Ensin tuleekin tarkasteluun yhtiön hallitus ja etenkin puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala. Hallitushan siunaa strategisen suunnan ja nimittää operatiivisen johdon.

Tammikuun aikana kuullaan finanssineuvos Maija Strandbergin johtaman nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön tulevaksi hallitukseksi.

Strandberg on ilmaissut tyytymättömyyttä Fortumin toimintaa kohtaan ja arvostellut yhtiötä passiiviseksi rahoituksen hankinnassa.

Voidaan myös sanoa, että valtio tavallaan vaikeutti yhtiön tilannetta viime vuoden likviditeettikriisissä.

Pörssiyhtiön kannalta valtio-omistajan tärkein tehtävä on tarjota kriisitilanteissa vahva selkänoja. Muuten valtio on lähtökohtaisesti jokseenkin epäpätevä suuromistaja.

Tässä tapauksessa kävi kärjistetysti niin, että valtio tarjosi osin ristiriitaisten motiiviensa vuoksi Fortumille pääomaa niin huonoilla ehdoilla, että markkinoille välittyi kuva suuremmasta kriisistä kuin mikä yhtiöllä todellisuudessa oli käsillä. Ei siis ihme, ettei rahoitusta löytynyt muualta.

Kuvio ei ollut valtiollekaan helppo, mutta vakuuksiin liittyvän likviditeettikriisin se olisi voinut pysäyttää helpomminkin.

Varsin huonoa makua osoitti myös se, että piensijoittajien tyrmistykseksi valtio kävi vielä nostamassa lainapaketin ehtoihin kuuluneen maksuttoman osakepotin.

Fortumin uudeksi talousjohtajaksi nousee keväällä Tiina Tuomela, joka on pitkän linjan fortumlainen. Hän oli aiemmin lupaavassa nousukiidossa tuotantodivisioonan johtajana.

Jos Rauramo siirretään sivuun Fortumin johdosta, olisiko Tuomela hänen seuraajansa?

Tuomela on ollut puolitoista vuotta Saksassa Uniperin talousjohtajana, ja tämä yhtiölle vaikea jakso ei ole mennyt hänenkään kannaltaan aivan putkeen.

Jälleen kerran tapahtumaketju on pitkä, mutta riskienhallinta ja rahoitus eivät lopulta onnistuneet. Matkan varrella Uniperin sijoittajat ovat myös olleet hetkittäin epäselvissä tiedoissa esimerkiksi yhtiön hintasuojauksista Pohjoismaissa.

Toinen nimi yhtiön sisältä, joka voisi olla vahvoilla Rauramon seuraajaksi, on Fortumin kuluttajaliiketoiminnasta vastaava Mikael Rönnblad, jolla on taustaa Elisassa ja ABN Amrossa.

Tosin: sähköntuotanto ei ole lopulta kovin monimutkainen ala, joten toimialaosaajaa ei välttämättä tarvita. Seuraavan toimitusjohtajan tulee ennen kaikkea palauttaa uskottavuus ja taiteilla sujuvasti valtion ja sijoittajien kanssa.