Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti tänään maanantaina, että yhtymä alkaa valmistella Lahden ja Kärkölän sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyitä virkamiesesityksen mukaisesti.

Virkamiesesityksen sisältö on karkeasti sanottuna se, että jatkossa yksityinen toimija tuottaisi osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Lahdessa ja Kärkölässä. Muutos koskee noin 350:tä työntekijää hyvinvointiyhtymän yli 7 000 henkilöstöstä.

Yhtymä tavoittelee uudella mallilla merkittävää parannusta alueen väestön palveluiden turvaamiseen ja hoidon saatavuuteen. Pääsyä sote-keskuksen kiireettömään hoitoon nykyhallituksen kaavaileman kiristetyn hoitotakuun mukaisesti, eli seitsemässä päivässä, alettaisiin valmistella välittömästi.

Hallituksen periaatepäätös merkitsee valmistelun käynnistämistä. Hankinnan sisällölliset yksityiskohdat tarkentuvat kevään aikana. Yhtymäkokous tekee toimintamallin käyttöönotosta päätöksen alkukesästä.

”Yhtiön toimintalogiikkana on tehdä voittoa”

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL esitti jo huolensa siitä, että Päijät-Hämeen suunnitelmia on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelua yhdessä yksityisen terveysalan yrityksen kanssa on perustuslain vastainen.

Perustuslakivaliokunta linjasi selvästi viime vuonna, että sote-palveluiden on oltava riittäviä. JHL:n mukaan linjaus on voimassa, vaikka sote-uudistus kaatuikin viime hallituskaudella. Perustuslain 19 ja 22 pykälien mukaan julkisen sektorin on turvattava kansalaisten peruspalvelut riittävästi, yhdenvertaisesti ja kaikille.

”Miten peruspalvelut ja perustuslain toteutuminen turvataan, jos yksityinen omistaa enemmistön uudesta yhtiöstä? Yhtiön toimintalogiikkana on tehdä voittoa eivätkä lainsäädännön velvoitteet koske yhtiötä”, pohtii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiedotteessa.

Päijät-Hämeen suunnitelmissa yksityisen määräävä asema tekee JHL:n mukaan julkisen palvelun kilpailuttamisen mahdottomaksi, koska järjestäjänä olisi vain yksi taho.

”Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päättäjillä ja omistajakunnilla ei ole mitään tehtävissä sen jälkeen kun yksityinen ottaa osakeyhtiössä enemmistöosakkuuden haltuunsa. Päijät-Hämeen päättäjien on syytä keskeyttää osakeyhtiön valmistelu ja kehittää kuntayhtymän toimintaa omana toimintana. Omissa käsissä talous ja palvelut ovat omissa käsissä”, Niemi-Laine sanoo.

Muutos ei niin suuri kuin voisi kuvitella

Käänne herätti jo etukäteen paljon keskustelua sote-kentällä ja sote-uudistukseen valmistautuvassa sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta muutos ei ole paikallisesti niin suuri kuin äkkiseltään voisi ajatella.

Päijät-Häneen hyvinvointiyhtymän avosairaanhoidosta noin 50 prosenttia on jo nyt ulkoistettuna. Ulkoistuksesta on kokemusta 15 vuoden ajalta, ja alueella on koettu ongelmaksi lyhyet, toistuvasti kilpailutetut sopimukset.

Ne eivät riittävästi tue palveluiden kehittymistä. Myös yksityisen tuottajan ohjauksessa on nykymallissa esiintynyt haasteita.

Palveluiden hankinnan käynnistämisestä oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan välttämätöntä tehdä nyt ratkaisu, koska nykyiset avosairaanhoidon ulkoistussopimukset ovat ylimääräisellä jatkoajalla ja päättyvät osassa alueen kuntia neljän kuukauden kuluttua.

Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti myös, että Hartolan, Myrskylän, Orimattilan ja Pukkilan sote-keskuspalveluiden tuottaminen ajalla 1.6.2020–31.12.2022 kilpailutetaan.

Asikkalan, Hollolan, Iitin ja Padasjoen palvelut yhtymä tuottaisi toistaiseksi nykytapaan omin voimin.

LUE MYÖS: